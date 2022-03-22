Туркменистан отмечает праздник Новруз

Новруз – в переводе буквально Новый день – широко отмечался в Туркменистане 21 марта 2022 года. В основном Новруз – традиционный праздник тюркских и персидских народов, это радостное событие для народов Западной Азии, Центральной Азии, Кавказа, Черноморского бассейна, Балкан и Южной Азии.

Организация Объединенных Наций официально признала “Международный день Новруз” единогласным принятием резолюции 64/253 Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 2010 года.

Праздник Новруз включен в Список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Новруз является государственным праздником с выходным днем – в Афганистане, Албании, Азербайджане, Грузии, Иране, Иракском Курдистане, Казахстане, Косово, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Количество выходных дней варьируется от страны к стране – от одного дня до тринадцати.

Туркменистан праздновал Новруз в этом году в меньшем масштабе из-за руководящих принципов социального дистанцирования.

Главное мероприятие состоялось на берегу реки Каракум близ Ашхабада.

Чарующая композиция выразительных красок, завораживающей музыки, фрагментов гордого наследия и чистого, неразбавленного выражения любви ко всем и единения человечества была продемонстрирована на фоне мягко текущих вод реки Каракум.

Вот несколько фотографий с праздничного шоу: