Туркменистан предпринимает дальнейшие шаги по цифровизации таможенного сектора

Государственная таможенная служба Туркменистана сообщила об интеграции информационной системы «TIR-EPD» с «Транзитным» модулем автоматизированной системы таможенных данных «ASYCUDA World».

TIR-EPD – это система предоставления таможенным органам электронной предварительной информации о товарах, перевозимых автомобильным транспортом и предназначенных для ввоза на таможенную территорию, в том числе транзита. Она была разработана Международным союзом автомобильного транспорта.

Такая электронная информация дает возможность таможенным органам мониторить цены, количество и видов перевозимых товаров, что в свою очередь ускорит товарооборот и повысит транспортно-транзитный потенциал страны.

Использование системы TIR-EPD гарантирует действительность книжки МДП, а также упрощает пересечение границы и сокращает время таможенного оформления.

Ранее Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков сообщала о том, что начиная с 2023 года, представление предварительной информации о грузе станет обязательным в Туркменистане. ///nCa, 20 октября 2022 г.