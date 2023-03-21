В штаб-квартире ООН состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Международного дня Новруз



20 марта 2023 года по инициативе Афганистана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Новруз байрамы.

В мероприятии приняли участие Генеральный Секретарь ООН, Председатель ЭКОСОС, Послы, Постоянные Представители государств членов при ООН.

В своем выступлении Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поздравил всех, кто отмечает этот праздник Нового года в первый день весны и напомнил, что для миллионов это время, когда семья и друзья собираются вместе, размышляют о прошлом и надеются на более счастливое будущее.

Посол, Постоянный Представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, выступая перед участниками подчеркнула, что Новруз – это великий праздник, отражающий самобытные, прекрасные обычаи и традиции, ценные качества многих народов, в том числе и туркменского, который яркими жемчужинами обогатил сокровищницу общечеловеческой цивилизации. Посол отметила, что для туркмен этот праздник является символом весеннего обновления, торжества природы, плодородия и мирной жизни.

Была также особо отмечена роль праздника Новруз в укреплении взаимоотношений дружбы, доверия и взаимопонимания между народами, а также мира и солидарности на международном уровне.

Выступившие в ходе мероприятия Постоянные представители стран инициаторов заседания рассказывали о традициях Новруза в их странах, которые практически схожи и переходят из поколения в поколение, наполняясь новыми элементами. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 20 марта 2023 г.