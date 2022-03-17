Пандемия еще больше отдаляет ЦУР от Азиатско-Тихоокеанского региона

Армида Салсия Алисджахбана

В 2022 году исполняется вторая годовщина пандемии COVID-19, и хотя конец пандемии уже близок, ее последствия будут ощущаться в ближайшие десятилетия. В то же время Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года становится все более отдаленной. Регион должен использовать 17 Целей устойчивого развития в качестве дорожной карты для более справедливого восстановления.

Отчет ЭСКАТО о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе выявляет три тревожные тенденции. Во-первых, регион теряет позиции в своих стремлениях на период до 2030 года. В дополнение к замедлению нашего прогресса, антропогенные кризисы и стихийные бедствия также препятствуют нашей способности достигать поставленных Целей. Мы видим, что разрывы увеличиваются с каждым годом: при нынешних темпах ожидается, что Азиатско–Тихоокеанский регион достигнет 17 Целей в области устойчивого развития только к 2065 году – на три с половиной десятилетия позже первоначальной цели. Регион должен использовать любую возможность, чтобы остановить эту тенденцию к снижению и ускорить прогресс.

Во-вторых, в то время как в отдельных районах региона был достигнут прогресс в достижении некоторых Целей, по некоторым из них мы движемся в обратном направлении с тревожной скоростью. Хотя климатический кризис стал более острым, наблюдается регресс в области ответственного потребления и производства (Цель 12) и действий в области изменения климата (Цель 13). Немного лучше дела обстоят с целями, касающимися промышленности, инноваций и инфраструктуры (Цель 9) и доступной и чистой энергии (Цель 7), поскольку они отстают от темпов, необходимых для выполнения Повестки дня на период до 2030 года.

Наконец, необходимость достучаться до тех, кто отстает больше всего, никогда не была такой острой. Регион сталкивается с растущими диспропорциями и повышенной уязвимостью. Наиболее уязвимые и находящиеся в неблагоприятном положении группы населения, включая женщин, детей, инвалидов, мигрантов и беженцев, сельское население и бедные домохозяйства, являются жертвами наших неустойчивых и неохватных тенденций в области развития. Некоторые группы с различными демографическими или социально-экономическими характеристиками непропорционально отстранены от прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Понимание взаимосвязи ключевых проблем развития с характеристиками населения, такими как возраст, пол, раса, этническая принадлежность, состояние здоровья, местоположение, миграционный статус и доход, имеет решающее значение для достижения более справедливого восстановления. Мы должны работать сообща как регион, чтобы никто и ни одна страна не отстали.

Хотя эти тенденции вызывают крайнюю тревогу, есть некоторые хорошие новости, которые помогают нам понять их: Количество показателей, по которым имеются данные, удвоилось с 2017 года. Сотрудничество между национальными и международными учреждениями-хранителями показателей достижения Целей в области устойчивого развития внесло значительный вклад в повышение доступности данных. Однако мы должны продолжать укреплять это сотрудничество, чтобы устранить оставшиеся пробелы, поскольку 57 из 169 целей ЦУР все еще не поддаются измерению.

Сосредоточение исключительно на восстановлении экономики после пандемии, вероятно, будет препятствовать прогрессу в достижении Целей устойчивого развития, который и без того с самого начала отставал. Поскольку регион стремится к лучшему восстановлению, Повестка дня на период до 2030 года может служить руководящим механизмом как для экономического, так и для социального развития. Мы – правительства, заинтересованные стороны и организации системы Организации Объединенных Наций, которые их поддерживают, – должны сохранять нашу коллективную приверженность более процветающему и экологичному миру.

/// nCa, 17 марта 2022 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)