Кандидаты на президентских выборах в Туркменистане

В президентских выборах, намеченных на 12 марта 2022 гола, примут участие в девять кандидатов. Ниже приводятся биографии кандидатов:

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова

Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде. С 1987 по 1997 год он учился в средней школе № 43 в Ашхабаде. С 1997 по 2001 год он учился в Туркменском сельскохозяйственном университете, получив диплом инженера-технолога.

С июля по ноябрь 2001 года он работал в Дирекции внешнеэкономических связей Ассоциации пищевой промышленности, после чего два года проходил обязательную военную службу. С 2003 по 2008 год он снова работал в Ассоциации пищевой промышленности в отделе фруктов и овощей и в отделе безалкогольных напитков.

С 2008 по 2011 год Бердымухамедов учился в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, получив диплом по международным отношениям. В этот период он был направлен в посольство Туркменистана в Москве в качестве советника посольства. С 2011 по 2013 год он учился в Женевском центре политики безопасности, получив степень аспиранта по вопросам европейской и международной безопасности. По совместительству он был назначен советником посольства Туркменистана при Организации Объединенных Наций в Женеве.

С августа по декабрь 2013 года он занимал должность руководителя европейского департамента Министерства иностранных дел Туркменистана. С 2013 по 2016 год он был заместителем директора Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов. С 2016 по 2017 год занимал пост председателя Департамента международной информации Министерства иностранных дел Туркменистана.

18 августа 2014 года Сердар Бердымухамедов защитил диссертацию в Академии наук Туркменистана на соискание ученой степени кандидата наук. В июле 2015 года ему была присвоена степень доктора технических наук.

В ноябре 2016 года Бердымухамедов был избран депутатом Меджлиса, представляя 25-й парламентский округ с центром в Душаке, городе в Ахалском велаяте. В марте 2018 года он был переизбран в меджлис, набрав более 90% голосов в своем округе. С марта 2017 года он возглавлял комитет по законодательству.

Сердар Бердымухамедов оказался в центре политического внимания после своего назначения заместителем министра иностранных дел в марте 2018 года. В январе 2019 года Бердымухамедов был переведен на должность заместителя хякима Ахалского велаята. В июне 2019 года Бердымухамедов был назначен хякимом Ахалского велаята. В феврале 2020 года Бердымухамедов был назначен министром промышленности и строительных материалов Туркменистана.

11 февраля 2021 года Бердымухамедов был назначен на новую должность заместителя председателя Кабинета министров по инновациям и цифровизации. Он был одновременно назначен членом Государственного Совета безопасности и председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана. 9 июля 2021 года Бердымухамедов был освобожден от своих должностей в Государственном Совете безопасности и Высшей контрольной палате, и в качестве заместителя председателя ему был назначен портфель экономики и финансов с конкретной ответственностью за “экономические и банковские вопросы и международные финансовые организации”.

Он является председателем Ассоциации “Туркменский алабай” и президентом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Кандидат от Демократической партии Туркменистана.

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Бекмырадова Агаджана

Бекмырадов Агаджан родился 14 августа 1974 года в генгешлике имени Молланепеса Векилбазарского этрапа Марыйского велаята. Национальность – туркмен.

В 1980–1990 годах учился в средней школе № 21 Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

В 1990–1991 годах – арендатор дайханского объединения имени Молланепеса Векилбазарского этрапа Марыйского велаята, в 1991–1992 годах трудился рабочим в Векилбазарском этрапском отделении дорожно-эксплуатационного управления Марыйского велаята.

В 1991–1995 годах учился в Туркменском государственном архитектурно-строительном институте и получил специальность инженера-строителя.

В 1992–1996 годах – заместитель председателя индивидуального предприятия «Azat» в Векилбазарском этрапе Марыйского велаята.

В 1996–1997 годах – инженер по технической безопасности на кондитерской фабрике города Мары.

В 1997–2000 годах работал бухгалтером в дайханском объединении имени Молланепеса Векилбазарского этрапа.

В 2000–2001 годах – заведующий организационным отделом совета Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

В 2001–2005 годах работал на должностях специалиста первой категории, главного специалиста, заведующего отделом Векилбазарского этрапского хякимлика Марыйского велаята.

В 2005–2016 годах – председатель Векилбазарского этрапского объединения профсоюзов Туркменистана.

В 2016–2017 годах работал на должностях заместителя хякима Туркменкалинского этрапа, хякима Векилбазарского этрапа Марыйского велаята.

С апреля 2017 года работает заместителем хякима Марыйского велаята.

Депутат Меджлиса Туркменистана IV, V созывов.

Женат, имеет троих детей.

Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменистана Аграрной партии Туркменистана.

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Мередова Бабамырата

Мередов Бабамырат родился 10 января 1981 года в генгешлике Заман этрапа Гёроглы Дашогузского велаята. Национальность – туркмен.

В 1988–1997 годах учился в средней школе № 55 этрапа Гёроглы Дашогузского велаята.

В 1997–2001 годах учился в Туркменском государственном архитектурно-строительном институте и получил специальность инженера-системотехника.

В 2001–2012 годах работал преподавателем информатики в педагогической школе имени Беки Сейтакова города Дашогуз Дашогузского велаята.

С октября 2012 года работает директором хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk».

Женат, имеет двоих детей. Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменистана Партией промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Нуннаева Хыдыра

Нуннаев хыдыр родился 2 марта 1977 года в селе бабадайхан Тедженского этрапа Ахалского велаята. Национальность – туркмен.

В 1983–1993 годах учился в средней школе № 8 города Теджен Ахалского велаята.

В 1993–1995 годах учился в медицинской школе имени Индиры Ганди города Ашхабад и получил специальность медицинского брата лечебно-профилактических учреждений.

В 1995–1997 годах проходил военную службу. В 1997–1999 годах работал семейным медбратом в доме здоровья «Gökje» бюзмейинского этрапа города Ашхабад.

В 1999–2003 годах учился в Туркменском государственном институте физкультуры и спорта и получил специальность организатора оздоровительных работ. В то же время в 1999–2003 годах работал медбратом в Центре неотложной скорой помощи города Ашхабад.

В 2003–2005 годах работал в должности врача лечебной физкультуры в отделении физиотерапии Тедженской этрапской больницы.

В 2005–2014 годах работал преподавателем, старшим преподавателем и заведующим кафедрой теории спорта и медицинского обеспечения Туркменского государственного института физкультуры и спорта.

С января 2014 года работает проректором по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта.

В 2019 году получил учёную степень кандидата педагогических наук.

В 2011 году награждён юбилейной медалью «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy».

Женат, имеет пятерых детей. Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменистана инициативной группой граждан города Ашхабад.

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Овезгелдиева Максатмырата

Овезгелдиев Максатмырат родился 8 апреля 1977 года в селе Ярыгёкче Бабадайханского этрапа Ахалского велаята. Национальность – туркмен.

В 1984–1992 годах учился в средней школе №5 Бабадайханского этрапа Ахалского велаята.

В 1992–1995 годах учился в медицинской школе Бюзмейинского этрапа города Ашхабад.

В 1995–1997 годах проходил военную службу.

В 1997–2001 годах работал помощником санитарного врача Санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята.

В 2001–2007 годах учился в Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева и получил специальность гигиениста, эпидемиолога, санитарного врача.

В 2007–2008 годах работал врачом-интерном Санитарно-эпидемиологической службы Ахалского велаята.

В 2008–2012 годах работал санитарным врачом по общественной гигиене санитарно- гигиенического отдела Санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята.

С апреля по август 2012 года работал заведующим санитарно-гигиеническим отделом, исполняющим обязанности начальника Санитарно-эпидемиологической службы Тедженского этрапа Ахалского велаята.

В 2012–2013 годах работал временно исполняющим обязанности начальника Санитарно- эпидемиологической службы Тедженского этрапа Ахалского велаята.

В 2013–2015 годах работал начальником Санитарно-эпидемиологической службы Тедженского этрапа Ахалского велаята.

В 2015–2016 годах работал начальником Санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята.

В 2016–2018 годах работал начальником Санитарно-эпидемиологической службы Тедженского этрапа Ахалского велаята.

С февраля 2018 года работает начальником Санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята.

Женат, имеет троих детей.

Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменистана инициативной группой граждан Ахалского велаята.

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Курбанова Бердимаммета

Курбанов Бердимаммет родился 1 сентября 1981 года в генгешлике Чалоюк Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята. Национальность – туркмен.

В 1988–1997 годах учился в средней школе № 8 Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята.

В 1998–2004 годах учился в Туркменском государственном медицинском университете имени Мырата Гаррыева и получил специальность семейного врача.

В 2001–2004 годах работал медицинским братом в Лечебно-консультативном центре имени С.А.Ниязова города Ашхабад.

В 2001–2004 годах проходил интернатуру по специальности семейного врача в многопрофильной больнице Балканского велаята.

В 2005–2007 годах работал семейным врачом в центре здоровья села Бугдайлы больницы Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята.

В 2007–2008 годах работал заведующим в центре здоровья села Бугдайлы больницы Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята.

В 2008–2010 годах работал главным врачом в городской больнице Гарабогаз этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

В 2010–2012 годах работал главным врачом больницы Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята. В 2012–2019 годах работал заместителем начальника Управления здравоохранения по неотложной первой медицинской помощи.

С марта 2019 года работает главным врачом санатория «Awaza» Министерства здравоохраненияи медицинской промышленности Туркменистана.

Депутат Меджлиса Туркменистана VI созыва. Женат, имеет одного ребёнка.

Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменистана группой граждан Балканского велаята.

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Одешова Максата

Одешов Максат родился 8 июля 1977 года в генгешлике имени Гурбансолтан эдже этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята. Национальность – туркмен.

В 1984–1987 годах учился в средней школе № 4, в 1987–1994 годах учился в средней школе № 1 этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.

В 1994–1996 годах работал оператором на предприятии почтовой связи этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.

В 1996–2000 годах учился в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова и получил специальность инженера-механика.

В 2000–2002 годах работал оператором на предприятии электросвязи этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.

В 2002–2005 годах работал специалистом II степени отдела культурно-бытовой сферы, специалистом II степени отдела промышленности, строительства, сельского хозяйства, архитектуры и других отраслей экономики хякимлика этрапа им. СапармуратаТуркменбаши Дашогузского велаята.

В 2005–2006 годах работал специалистом II степени отдела сельского хозяйства хякимлика этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.

В 2006–2007 годах работал главным специалистом отдела кадров хякимлика этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.

В 2007–2008 годах работал помощником хякима этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.

В 2008–2013 годах работал секретарём комитета Демократической партии Туркменистана этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.

С декабря 2013 года работает председателем комитета Демократической партии Туркменистана этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята.

В 2016 году был награждён юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygyň 25ýyllygyna», в 2021 году – медалью «Watana bolan söýgüsi üçin».

Депутат Меджлиса Туркменистана V созыва. Женат, имеет двоих детей.

Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменистана инициативной группой граждан Дашогузского велаята.

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Бегенджова Перхата

Бегенджов Перхат родился 13 марта 1980 года в селе Бешир Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята. Национальность – туркмен.

В 1986–1996 годах учился в средней школе № 2 Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.

В 1996–2000 годах учился в Туркменском государственном институте экономики и управления и получил специальность экономиста.

В 2000–2002 годах работал преподавателем кафедры экономики и менеджмента Туркменского государственного института экономики и управления.

В 2002–2003 годах проходил воинскую службу.

В 2004–2007 годах работал на должностях преподавателя кафедры экономики и менеджмента, руководителя производственной практики учебной части Туркменского государственного института экономики и управления.

В 2007–2013 годах работал на должностях преподавателя кафедры мировой экономики и международных экономических отношений, старшего преподавателя кафедры финансов, заместителя декана факультета финансов Туркменского государственного института экономики и управления.

В 2013–2014 годах работал временно исполняющим обязанности директора в -финансово-экономической средней профессиональной школе Лебапского велаята.

С марта 2014 года работает директором в финансово-экономической средней профессиональной школе Лебапского велаята.

Женат, имеет четверых детей.

Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменистана группой граждан Лебапского велаята.

Биография кандидата на пост Президента Туркменистана Сарыева Какагельды

Сарыев Какагельды родился 4 сентября 1978 года в генгешлике Милли гошун села Мавытебер Марыйского этрапа Марыйского велаята.

Национальность – туркмен.

В 1985–1995 годах учился в средней школе № 9 Марыйского этрапа Марыйского велаята.

В 1995–1999 годах учился в Туркменском государственном энергетическом институте и получил специальность инженера-механика.

В 1999–2000 годах работал слесарем-ремонтником четвёртого разряда Производственного объединения «Maryazot» Марыйского велаята.

В 2000–2001 годах проходил воинскую службу.

В 2001–2002 годах работал инженером-технологом на Машиностроительном заводеМарыйского велаята.

В 2002–2003 годах работал старшим лаборантом кафедры механики и материаловедения Туркменского государственного энергетического института.

В 2003–2005 годах работал преподавателем кафедры механики и материаловедения Туркменского государственного энергетического института.

В 2005–2013 годах работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры механики и технологии металлов, временно исполняющим обязанности заместителя декана по учебной части промышленно-технологического факультета Туркменского государственного энергетического института.

В 2013–2019 годах работал преподавателем кафедры механики и технологии металлов, временно исполняющим обязанности декана промышленно-технологического факультета Туркменского государственного энергетического института.

С марта 2019 года работает директором Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института.

В 2020 году получил учёную степень кандидата технических наук.

Женат, имеет троих детей. Выдвинут кандидатом в Президенты Туркменистана группой граждан Марыйского велаята./// nCa, 7 марта 2022 г.