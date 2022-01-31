Затруднительное положение Украины – Часть 2 – Украина говорит здраво

Тарик Саиди

В то время как США, в традициях умирающих империй, желают войны, хочет ли войны и Украина?

Хочет ли Украина позволить США разжечь ад на украинской территории? Будет ли Украина счастлива служить полем битвы в бесполезной войне между Россией и Западом, войне, которая неизбежно закончится за столом переговоров?

Независимо от того, кто еще хочет войны, войны на украинской территории, президент Зеленский, безусловно, в эту группу лиц не входит.

Статья CNN под заголовком «Президент Украины Зеленский призывает мировых лидеров смягчить риторику об угрозе войны с Россией», опубликованная 28 января 2022 года, в авторстве Мэтью Чанса, Васко Котовио и Джошуа Берлингера, представлено иное повествование.

Вот основные моменты статьи CNN:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что мировые лидеры преувеличивают вероятность войны между его страной и Россией, вызывая “панику” и дестабилизируя экономику Киева.

Выступая в пятницу перед иностранными журналистами, Зеленский сказал, что в телефонных разговорах с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэль Макроном, он объяснил, что, хотя угроза со стороны Кремля “неизбежна и постоянна”, украинцы “научились жить” с ней с тех пор, как Москва вторглась в 2014 году.

Истинная серьезность угрозы, исходящей от России, остается неясной и, как сообщается, остается предметом разногласий между Зеленским и Байденом.

“Я президент Украины, я нахожусь здесь, и я думаю, что знаю детали глубже, чем любой другой президент”, – сказал Зеленский. “У нас нет никаких недоразумений с президентом Байденом. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моей стране, точно так же, как он прекрасно понимает, что происходит в Соединенных Штатах”.

“Люди не понимают ценности человеческой жизни, и в этом все дело. Я действительно поддерживаю серьезный диалог”, – сказал Зеленский.

Полный текст статьи CNN можно найти здесь: https://edition.cnn.com/2022/01/28/europe/ukraine-russia-zelensky-biden-intl/index.html

Помимо прочего, разумная позиция Зеленского продиктована экономическими соображениями. Из-за напряженности, подпитываемой западной риторикой, экономика Украины уже пострадала, а доверие инвесторов подорвано.

Непреложным фактом в мире статистики является ВВП страны.

Ниже приведен график, убедительно демонстрирующий положение Украины:

В 2013 году ВВП Украины был самым высоким и оценивался в 183,31 миллиарда долларов США. До настоящего времени этот показатель не восстановился.

Чем знаменателен 2013 год? — Это был последний год пребывания у власти президента Януковича, демократически избранного президента, который был свергнут в результате насильственных протестов, поддерживаемых Западом. Янукович поднял ВВП до самого высокого уровня в истории Украины.

Никто не желает признавать, что свержение Януковича было не только недемократичным, но и нанесло тяжелый удар по украинской экономике и народу Украины. ВВП Украины на душу населения при Януковиче в 2013 году составлял 4030 долларов США, а сейчас, при Зеленском, он составляет 3100 долларов США, что на 25% меньше.

Украинцы сегодня беднее по сравнению с 2013 годом из-за того, что с ними сделали во имя демократии. Значит, фактически, демократия в этой стране была разрушена.

Нетрудно представить, что произойдет со среднестатистическими украинцами, если сейчас действительно начнется война.

Запад может решить, когда начать войну, а Россия решит, когда ее прекратить. Конечный результат никому не понравится, и все окажутся в проигрыше. На самом деле, есть все шансы, что конфликт сам определит свое географическое распространение после первого выстрела.

Пока Зеленский рассуждает здраво, слышится ли в Европе хоть один разумный голос? /// nCa, 31 января 2022 года

Продолжение следует…