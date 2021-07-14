Непродуманная холодная война – зловещий смысл идеи построения нового лучшего мира

Тарик Саиди

О человеке судят по поступкам, а не по словам. —– Это общепризнанный критерий справедлив также при оценке не только индивидуумов, но и стран и наций.

Большая семерка (в действительности C7, то есть Colonials-7 – семерка колониалистов) придумали на одном из своих последних саммитов термин B3W – Build Back Better World – «Построить заново лучший мир». В этом есть зловещий подтекст.

B3W – это обвинительный перст, направленный на Китай и его невероятно масштабное стремление создать или модернизировать инфраструктуру в каждой стране, которая не может сделать это самостоятельно.

Колониальное мышление запечатлено в этой мантре B3W точно так же, как синяя печать на задних конечностях животного, предназначенного для забоя.

Давайте сравним Китай с его инициативой «Пояса и Пути» и США с их многочисленными войнами. Это поможет нам понять, кто, на самом деле, строил лучший мир в течение последних нескольких десятилетий.

Приведенные здесь цифры приблизительные. Цель состоит не в том, чтобы дать точное определение, а в том, чтобы продемонстрировать масштабность происходящего.

США находятся в той ситуации, в котором они сейчас пребывают из-за десятилетий искаженных ими приоритетов. — В то время как Китай считал, что помощь странам и народам в строительстве мостов, дорог и других объектов инфраструктуры – это способ построить лучший мир, США считали, что наилучший способ построить лучший мир, это разрушить страну за страной – Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия.

Было время, когда идею «Построить заново лучший мир», в своей упаковке причудливой риторики, можно было легко продать миру.

К сожалению, это время прошло.

Мир приобрел дурную привычку тщательно изучать современную риторику на основе прошлых действий. Понятно, что нет покупателей на идею Большой семерки «Построить заново лучший мир» на фоне продолжающейся страсти этих стран к санкциям и энтузиазма войны со слабыми странами.

Однако это не останавливает США и их сторонников из Большой Семерки.

Покидая Афганистан в кровавом беспорядке, США и их союзники по войне запустили свой первый проект в рамках B3W.

Американцы потратили на войну в Афганистане около триллиона долларов. Это в дополнение к тому, что американские союзники вложили в афганскую войну. Чем можно это подтвердить? Сколько километров дорог построено? Сколько новых университетов? Сколько новых больниц? Сколько новых промышленных предприятий и производственных мощностей? Сколько создано постоянных рабочих мест?

Чем больше всего гордились американцы в Афганистане? Афганской армией? Армия, которая сдается повально?

Имеются достоверные сообщения о том, что был принят ряд мер, включая усиление ИГИЛ, чтобы спровоцировать гражданскую войну в Афганистане. Это американская идея построения лучшего мира.

США потратили 20 лет на то, чтобы превратить страну в фарш, и теперь внезапно страны региона несут ответственность за то, чтобы справиться с этим беспорядком.

Содрогаешься при мысли о том, что еще может обрушиться на мир под обещанием построения нового лучшего мира.

Вполне допустимо сказать, что B3W имеет зловещий оттенок.

Было бы бесполезно ожидать от США здравомыслия в принятии решений. Тем не менее, мы надеемся, что некоторые из американских союзников сверятся со своим нравственным компасом, чтобы понять, движутся ли они в правильном направлении. /// nCa, 14 июля 2021 года

Продолжение следует….