Устранение Гендерного Насилия В Целях Построения Устойчивого Будущего Для Всех

Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане

ПРИЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Факты показывают, что гендерное насилие остается одним из самых распространенных, постоянных и разрушительных нарушений прав человека в мире. Более 150 стран мира приняли законы о гендерном и домашнем насилии. Однако, слабое соблюдение этих законов ставит под угрозу безопасность женщин и девочек и ограничивает их доступ к правосудию и реализацию их полного потенциала. Необходимы дополнительные усилия для предотвращения насилия в отношении женщин и девочек, эффективного реагирования на него, защиты пострадавших и прекращения культуры безнаказанности.

По оценкам, из 736 миллионов женщин в мире в возрасте 15 лет и старше — почти каждая третья — хотя бы раз в жизни подвергались насилию со стороны интимного партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица, или и то и другое. В мире нет общества, не затронутого гендерным насилием. Это происходит в каждой стране, независимо от возраста, этнической принадлежности, культуры или религии. Глубоко укоренившиеся патриархальные нормы и ценности могут создавать почву для неблагоприятного поведения, включая, помимо прочего, насилие в отношении женщин и девочек. Страны Центральной Азии не являются исключением.

Каждая шестая женщина в возрасте от 18 до 59 лет в Туркменистане, которая когда-либо была замужем или состояла в отношениях, подвергалась той или иной форме насилия – физическому, сексуальному или психологическому – о чем свидетельствует первое в истории национальное обследование по здоровью и положению женщины в семье, проведенное при поддержке ЮНФПА совместно с национальными партнерами.

Нередко женщины оправдывают насилие в отношении себя традиционными гендерными ролями женщин в семье и не сообщают о случаях насилия в компетентные органы. Это также происходит из-за отсутствия информации и низкого уровня знаний о своих правах и свободах. Кластерное исследование по многим показателям в Туркменистане, проведенное в 2019 году подтвердило, что женщины, подвергающиеся домашнему насилию, редко обращаются за помощью, большинство женщин (58%) оправдывают насилие со стороны интимного партнера.

Дальнейшие действия

Насилие в отношении женщин и девочек возможно предотвратить. Устранение структурных барьеров на пути расширения экономических прав и возможностей женщин и девочек, содействие получению образования и обеспечение трудоустройства играют ключевую роль в усилиях по предотвращению насилия за счет повышения независимости и самореализации потенциала женского населения.

В последние годы Туркменистан добился значительного прогресса, приняв Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2021–2025 годы (НПДГР), в котором изложены национальные цели по продвижению гендерного равенства, включая предотвращение гендерного насилия и реагирование на него.

Туркменистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛФДЖ) в 1997 году и подписал Факультативный протокол к ней в 2009 году. Каждые четыре года Правительство Туркменистана представляет периодический отчет в Комитет CEDAW, который предоставляет рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование и ускорение реализации этого международного инструмента, обязывающего гарантировать права женщин и бороться с дискриминацией в отношении женщин.

Крайне важно, чтобы Правительство постоянно пересматривало и укрепляло существующую законодательную базу в соответствии с международными стандартами и рекомендациями КЛФДЖ. ПРООН и другие Агентства ООН в Туркменистане готовы развивать прочные и хорошо скоординированные партнерские отношения для поддержки Правительства в усилении политических мер и обеспечении надлежащего правоприменения, чтобы положить конец культуре безнаказанности.

Вместе с другими партнерами мы сосредоточены на продвижении многостороннего подхода в реагировании на гендерную проблематику в Туркменистане в соответствии с НПДГР и рекомендациями КЛФДЖ. Мы работаем над укреплением системы многосекторального реагирования на основе оказания скоординированной социальной поддержки жертвам гендерного насилия, включая медицинские, психологические, социальные и полицейские структуры стран Центральной Азии. Эти совместные усилия осуществляются в рамках региональной программы Инициативы «Луч света», направленной на искоренение сексуального и гендерного насилия и вредных практик в Центральной Азии.

Содействие в получении образования и расширении возможностей трудоустройства могут сыграть центральную роль в обеспечении экономической независимости и самореализации потенциала женского населения, чтобы стать менее уязвимыми к гендерному насилию. Совместными усилиями ПРООН и Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана были созданы Учебно-информационные центры в шести пилотных городах страны для повышения уровня знаний и содействия трудоустройству молодежи, в том числе женщин и людей с ограниченными возможностями.

Также жизненно важно предоставить женщинам равный доступ к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и Интернету. Недавно, ПРООН совместно с Посольством США в Туркменистане организовали первый в стране Хакатон для женщин и девушек, который наглядно продемонстрировал огромный потенциал женщин девушек в сфере ИКТ, уже находящихся на достойном профессиональном уровне и стремящихся дальше развиваться в данной области на благо страны. К сожалению, этого невозможно добиться без государственной поддержки и стимулирования ИКТ-образования в соответствии с рекомендациями договорных органов ООН.

Поскольку насилие по признаку пола и домашнее насилие глубоко укоренились в социальных нормах общества, важно работать над преобразованием гендерных норм и распределением власти внутри общества. Таким образом, эффективные стратегии предотвращения гендерного насилия должны включать повышение осведомленности общественности, расширение экономических прав и возможностей женщин и девочек, а также поощрение активного участия женского населения в политике и общественной жизни общества для обеспечения общего роста и достижения значимого прогресса.

Нам необходимо признать социально-экономическую и политическую роль женщин в Центральной Азии, которые могут активно участвовать в поддержании регионального мира и безопасности, а также влиять и вести к трансформационным социальным изменениям, необходимым для достижения Целей устойчивого развития.

Диалог женщин стран Центральной Азии является нашим основным партнером в усилиях по ускорению достижения гендерного равенства и расширению экономических прав и возможностей женщин. Данная важная платформа, инициированная Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Региональным отделением ПРООН для стран Европы и СНГ, имеет важное значение для установления инклюзивного диалога по продвижению гендерного равенства в рамках усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе, а также для разработки устойчивых решений по продвижению прав и возможностей женщин и девочек в целях предотвращения гендерного насилия в регионе. Мы рады стать свидетелями активной деятельности Туркменистана, как председателя данной важной платформы в этом году.

ВАЖНОСТЬ НАДЕЖНЫХ ДАННЫХ

Непрерывный сбор надежных и достоверных данных о гендерном и домашнем насилии имеет жизненно важное значение, поскольку наличие данных создает основу для ощутимого и успешного реагирования и осуществления мер защиты жертв насилия.

Мы поздравляем Правительство с выпуском первого в истории национального обследования «Здоровье и положение женщины в семье в Туркменистане», проведенного при поддержке ЮНФПА. Обследование здоровья женщин, а также MICS, проведенный Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ при поддержке ЮНФПА в 2019 году, служат ценным источником для рассмотрения вопросов гендера и демонстрируют приверженность Туркменистана укреплению национальных систем данных для планирования и подготовки соответствующих политических действий для защиты прав женщин.

Чем больше лица, принимающие решения, и специалисты-практики знают о гендерном насилии, его распространенности и видах, а также о сильных и слабых сторонах политики и механизмов реагирования, тем более индивидуальные, эффективные и действенные стратегии по прекращению гендерного насилия могут быть разработаны и применены.

Чтобы поддержать Правительство в укреплении национальных систем данных, ПРООН продолжит работу с Государственным комитетом Туркменистана по статистике для расширения его возможностей в осуществлении качественной статистической отчетности для мониторинга прогресса в достижении ЦУР в Туркменистане.

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Насилие в отношении женщин и девочек является фундаментальным нарушением прав человека с далеко идущими негативными последствиями для развития человечества. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что неравное участие женщин в жизни общества и экономике негативно сказывается на них самих и на обществе в целом. Исключение женщин из процессов развития замедляет общий рост стран и делает невозможным достижение значимого прогресса. С другой стороны, снижение уровня насилия и обеспечение полных и равных прав женщин и мужчин как согласно закону, так и на практике помогает ускорить достижение многочисленных Целей в области устойчивого развития.

Организация Объединенных Наций, как указано в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, использует глобальный подход к искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению мира и процветания. 17 целей в области устойчивого развития подчеркивают важность верховенства закона и создания сильных, подотчетных институтов, которые управляют мирными, стабильными и инклюзивными обществами и обеспечивают вовлечение женщин во все сферы развития.

«16 дней активных действий против гендерного насилия» — это ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека для того, чтобы повысить осведомленность и вдохновить общественность на действия по искоренению насилия в отношении женщин и девочек во всем мире.

Поскольку система ООН во всем мире и в Туркменистане инициировала эту важную кампанию, я хотел бы призвать все наши национальные заинтересованные стороны, партнеров по развитию и всех людей удвоить наши усилия по борьбе с поведением, которое оправдывает насилие, повышать осведомленность и совместно создавать прочные решения в борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Только вместе мы сможем ускорить прогресс в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в стране и за ее пределами. Только вместе мы построим будущее, свободное от несправедливости, дискриминации и насилия. ///nCa, 1 декабря 2022 г.