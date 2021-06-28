Международная онлайн выставка на тему “100-летие Коммунистической партии Китая”

Международная передвижная выставка на тему “100-летие Коммунистической партии Китая” открылась в режиме онлайн, сообщается в пресс-релизе Посольства КНР в Ашхабаде.

Основными организаторами данной выставки являются Пресс-канцелярия Госсовета Китайской Народной Республики и Посольство КНР в Туркменистане.

Посетить выставку можно по ссылке: http://wx.kangyemc.com/yayiguan/jiandang100.html

или сканировав нижеследующий QR-код

Виртуальный выставочный зал для удобства посетителей имеет интерфейс на шести языках (китайский, английский, испанский, русский, арабский, французский) и поделен на следующие четыре тематических павильона:

Часть первая – Основание коммунистической партии Китая, Завоевание Великой победы в Новодемократической революции

Часть вторая – Образование китайской народной республики, Осуществление социалистической республики и социалистического строительства.

Часть третья – Осуществление политики реформ и открытости. Начало и развитие социализма с китайской спецификой.

Часть Четвертая – Содействие вступлению социализма с китайской спецификой в новую эру. Всестороннее строительство среднезажиточного общества, открытие нового пути всестороннего построения модернизированного социалистического государства.

Онлайн экспозиция представляет собрание уникального фотографического материала, повествующего об основных этапах становления Китайского государства в международно-политической и геоэкономической системе.

Несколько фотографий с виртуальной выставки, посвященной столетнему юбилею Коммунистической Партии КНР: