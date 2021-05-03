Туркменская делегация обсудила в Казани перспективы двухстороннего сотрудничества с Россией

Эльвира Кадырова

С 29 по 30 апреля 2021 года состоялся визит делегации Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Председателем Высшей контрольной палаты, Членом Государственного Совета Безопасности Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Казань для участия в заседании Евразийского Межправительственного совета.

На полях визита Сердар Бердымухамедов провел встречи с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Товарооборот между Россией и Туркменистаном бьет рекорды

«Мы серьёзно продвинулись вперёд в сфере торговли, несмотря, на кризис и мировые процессы, которые не лучшим образом влияют на наши взаимные отношения. По данным российской статистики, взаимный товарооборот увеличился почти на 40% по сравнению с 2019 годом и уже приблизился к миллиарду долларов. Это рекордный уровень за последние пять лет», – заявил на встрече с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Глава правительства РФ подтвердил заинтересованность его страны в укреплении дружбы, добрососедства, партнёрства, взаимного экономического развития с Туркменистаном.

«Мы бы хотели придать новый импульс двустороннему взаимодействию, создать необходимые условия для перезапуска перспективных совместных проектов и инициатив в самых разных областях экономики», – добавил он.

В Туркменистане работают ведущие российские компании, реализуются большие совместные проекты в таких отраслях, как машиностроение, транспортная инфраструктура, нефтегазовый сектор, сельское хозяйство, телекоммуникации. Сотрудничество в медицинской и санитарно-эпидемиологической областях остаётся в числе приоритетов. Успешно развивается сотрудничество в образовательной сфере.

До пандемии в России обучалось 36 тысяч туркменских студентов.

В свою очередь, Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан впервые принял участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета в качестве почётного гостя. Он выразил надежду на то, что встреча даст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Конечно, главным фактором динамичного развития двусторонних отношений является открытый, дружеский политический диалог, сложившийся между президентами Туркменистана и Российской Федерации, подчеркнул он.

По данным туркменской стороны, объём внешнеторгового оборота Туркменистана с Российской Федерацией за 2020 год составил 1,374 млрд долларов США.

Также вице-премьер Бердымухамедов отметил, что между Туркменистаном и крупными субъектами Российской Федерации, такими как Республика Татарстан, Астраханская область, город Санкт-Петербург также налажены тесные контакты.

Туркменистан – стратегический партнёр для Татарстана

Туркменистан является стратегическим партнёром для Татарстана. Об этом заявил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с заместителем Премьер-министра, Председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Минниханов подчеркнул необходимость и дальше работать над увеличением объемов взаимной торговли. По его словам, имеется большой потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, машиностроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика и медицина, АПК и ряд других направлений.

В 2019 году товарооборот между Туркменистаном и Татарстаном составил 107 млн.долл.США.

Развивается успешно сотрудничество Татарстана и Туркменистана в сфере образования. Сегодня в Татарстане насчитывается 5122 студента и Туркменистана. «Туркменистан занимает первое место по числу иностранных студентов в нашей республике. Уверен, их знания будут востребованы в вашей стране», – сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Туркменистана за поддержку 15 тыс. татар, проживающих на территории страны. Он добавил, что в Татарстане также уделяется большое внимание национально-культурной автономии туркмен – около 3 тыс.

Президент Татарстана пригласил туркменскую делегацию принять участие в праздновании 1100-летие принятия ислама, которое состоится в следующем году.

В конце встречи Минниханов вручил Сердару Бердымухамедову медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», которая является государственной наградой Республики Татарстан.

«Татнефть» и «Туркменнефть» могут расширить масштабы партнерства

“Татнефть” в перспективе может принять участие в разведке на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана Рустама Минниханова.

“Перспективные проекты для развития сотрудничества между ПАО “Татнефть” и ГК “Туркменнебит” на ближайший период: бурение и строительство новых нефтяных скважин; построение цифровых геолого-гидродинамических моделей нефтяных месторождений Туркменистана; организация производств по ремонту нефтепромыслового оборудования (УЭЦН, буровые долота, бурильные трубы, диагностика насосных штанг и т. д.); участие в разведочных работах на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря и т. д.”, – говорится в сообщении.

Сотрудничество ПАО “Татнефть” с Туркменией ведется с 2008 года. 25 января 2021 года в филиале “Татнефти” в Туркмении произведен запуск производства по ремонту бывших в употреблении насосно-компрессорных труб.

В экспорте Татарстана в Туркменистан лидирует подсолнечное масло и шоколад

Члены туркменской делегации на полях визита в Казань встретились с заместителем Премьер-министра Татарстана, министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Зяббаровым. На встрече присутствовали министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Оразмырат Губранназаров, директор Центрального материального обеспечения Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Туркменистана Мердан Джумаев, председатель союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Довран Худайбердыев.

Марат Зяббаров подчеркнул, что татарстанские компании имеют опыт сотрудничества с Туркменистаном. «Экспорт продукции Республики Татарстан в Туркменистан по итогам 2020 года составил 3,4 млн долларов США. Основная доля (77 %) приходится на подсолнечное масло – поставлено 3,2 тыс. тонн на сумму 2,6 млн долларов США, на втором месте по экспорту продукции шоколад и прочие пищевые продукты, на их долю приходится 7,3 % на сумму 250 тыс долларов (113 тонн), на третьем месте по объёму экспорта находится сахар – с объёмом в 405 тонн на сумму 152 тыс долларов», – сказал министр.

Зяббаров выразил заинтересованность Татарстана в сотрудничестве с Туркменистаном по ряду направлений.

Так, Татарстан может экспортировать в Туркменистан семена зерновых культур, зерновые, зернобобовые культуры, лён, горчицу, картофель, масло подсолнечное, шрот, жмых подсолнечный, жом свекловичный гранулированный, сахар, муку, молочные продукты, и сельхозтехнику.

По словам министра торговли Губранназарова, Туркменистан «интересует поставка пшеницы, выращенной в Татарстане, нерафинированного растительного масла, сахара, мяса».

В рамках встречи Марат Зяббаров вручил Оразмырат Губранназарову книгу, написанную в честь 100-летия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ «Век испытаний и побед. Истории людей и земли». ///nCa, 3 мая 2021 г. (на основе пресс-релизов МИД Туркменистана, пресс-служб правительства России и президента Татарстана)