Российско-Туркменское сотрудничество

Туркменистан и Россия усилят взаимодействия в эпидемиологическое сфере

30 марта в ходе заседания туркмено-российской межправикомисии было подписано Соглашение о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил (2005 г.).

Свои подписи под документов поставили руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

Соглашение о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил (2005 г.) – это второй документ подобного рода, заключаемый между Россией и Туркменистаном. Его основными целями является укрепление системы мониторинга за инфекционными заболеваниями в Туркменистане и обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Предполагается, что соглашение простимулирует взаимодействие Туркменистана и России по такому направлению, как борьба с инфекционными заболеваниями, что особенно актуально в условиях пандемии.

Роспотребнадзор намерен продолжать развивать сотрудничество с профильными ведомствами Туркменистана по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на благо здоровья населения двух стран. /// nCa, 31 марта

Крупнейший частный российский банк и Государственный Банк Внешнеэкономической деятельности Туркменистана договорились о сотрудничестве

Российский Транскапиталбанк (ТКБ БАНК ПАО) и Государственный Банк Внешнеэкономической деятельности Туркменистана (Туркменвнешэкономбанк) подписали Соглашение о сотрудничестве на полях заседания Российско-Туркменской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве.

Соглашение о сотрудничестве призвано укрепить многолетние партнерские отношения сторон и обозначить перспективы и направления их развития, сообщается в пресс-релизе Транскапиталбанк.

ТКБ БАНК ПАО и Туркменвнешэкономбанк установили корреспондентские отношения еще в 2016 г.

На базе Туркменвнешэкономбанка был организован расчетно-клиринговый хаб, благодаря которому за 2020 год в пользу туркменских экспортеров по поручению клиентов ТКБ (ЛОРО-банков и компаний) была перечислена валютная выручка в размере более 120 млн. долларов США.

Данные средства поступили бенефициарам, минуя американские клиринговые институты, что позволило обеспечить оперативность и бесшовность расчетов.

Транскапиталбанк — частный российский коммерческий банк. По размеру активов и уставного капитала Банк стабильно входит в 50 крупнейших российских банков. Рейтинговое агентство Moody’s в июне 2019 года подтвердило международный долгосрочный рейтинг ТКБ — на уровне «B3», прогноз «стабильный». ///nCa, 31 марта

Туркменистан – стратегический партнер Астраханской области

«Туркменистан является стратегическим партнёром и близким другом Астраханской области. Мы тесно сотрудничаем по всем направлениям, — отметил Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, выступая с докладом на заседании Российско-Туркменской Межправительственной комиссии в расширенном составе.

По словам Бабушкина, двухсторонние договорённости уже реализуются. В первую очередь, речь идет о строительстве в Астраханской области логистического центра Туркменистана в портовой особой экономической зоне.

Открытие центра придаст дополнительный импульс развитию международного коридора «Север-Юг» и двусторонней торговле.

Также глава региона сообщил, что продолжаются переговоры по судостроению.

«Астраханские верфи готовы строить для Туркменистана сухогрузы, контейнеровозы, паромы и другие типы судов, — сказал губернатор. — Работы с нашей стороны будет осуществлять Южный центр судостроения и судоремонта, входящий в Объединённую судостроительную корпорацию».

Кроме того, продолжается развитие сотрудничества и по другим направлениям: внешней торговле, в сфере транспорта, туризма, образования и культуры.

Губернатор Астраханской области также побеседовал с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым. /// nCa, 31 марта

Отчет составлен nCa, 1 апреля 2021