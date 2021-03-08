Правительство Японии и ЮНОПС запускают проект по совершенствованию системы здравоохранения в Туркменистане

Ашхабад, 5 марта 2021 г. – Правительство Японии и Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) официально запустили новый проект, направленный на укрепление системы здравоохранения Туркменистана путем доставки в страну медицинского оборудования и материалов. Этот проект является первой деятельностью ЮНОПС в Туркменистане. Церемония подписания ноты по проекту «Улучшение системы здравоохранения посредством предоставления медицинского оборудования в Туркменистане» состоялась в Доме ООН.

Г-жа Кристин Вейганд, исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН, действующая от имени ЮНОПС, и Е.П. г-н Ямамото Хироюки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане, подписали Ноты в присутствии Е.П. г-на Нурмухаммета Аманнепесова, Министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, и представителей СМИ.

В своих вступительных заявлениях выступавшие, в том числе Министр здравоохранения и медицинской промышленности, подчеркнули важность этого проекта для Туркменистана в области реагирования на инфекционные заболевания на здоровье.

«Я убеждена, что партнерство между ООН, правительством Туркменистана и правительством Японии внесет свой вклад в улучшение системы здравоохранения Туркменистана и будет способствовать устойчивому восстановлению после воздействия глобальной пандемии», – отметила г-жа Кристин Вейганд, и.о Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

Кроме того, г-жа Фрея фон Грооте, Директор Многостранового офиса ЮНОПС, охватывающего Туркменистан, подчеркнула приверженность ЮНОПС поддержке усилий правительства в области развития в рамках своего мандата и опыта в области управления проектами, закупками и инфраструктурой, а также при тесном сотрудничестве с Страновой группы ООН.

Грантовый Проект «Улучшение системы здравоохранения посредством предоставления медицинского оборудования» на общую сумму 2,8 миллиона долларов США будет направлен на закупку и поставку медицинского оборудования и материалов в отдельные больницы, а также на предоставление необходимого медицинского оборудования. развитие потенциала, логистическая и управленческая поддержка.

Этот проект будет реализован в рамках реализации Рамочной программы сотрудничества ООН-Туркменистан в области устойчивого развития на 2021-2025 годы, Национального плана обеспечения готовности страны и ответных мер и плана немедленных социально-экономических ответных мер на пандемию острой инфекционной болезни, одобренных на самом высоком уровне в 2020 году. Соответственно, страновая группа ООН, включая ЮНОПС, тесно сотрудничает с национальными заинтересованными сторонами и международными партнерами по развитию в реализации этих планов./// ООН Туркменистан

Пресс-релиз Посольства Японии в Туркменистане

Поддержка Правительства Японии в целях совершенствования системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования

(реализация Грантового проекта в сотрудничестве с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС))

5 марта 2021 года в здании ООН в Туркменистане состоялся обмен нотами между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане г-ном ЯМАМОТО Хироюки и временно исполняющей обязанности Постоянного координатора ООН, представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане г-жой Кристин ВЕЙГАНД в рамках Грантового проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования», бюджет которого составляет 298 млн. японских йен (около 3 млн. долларов США).

В рамках данного партнерства Правительство Японии, сотрудничая с ЮНОПС, предоставит медицинское оборудование, в частности ультразвуковой и мобильный рентгеновский аппараты медицинским учреждениям Туркменистана. В результате этого, ожидается, что данный проект будет способствовать укреплению системы здравоохранения Туркменистана, в том числе в области борьбы с инфекционными заболеваниями, а также внесет вклад в стабильность и социально-экономическое развитие Туркменистана.

Выступление Посла Ямамото по случаю церемонии запуска проекта

Ваше Превосходительство г-н Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет АМАННЕПЕСОВ,

г-жа Кристин ВЕЙГАНД, временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане,

г-жа Фрея Фон ГРООТЭ, Директор Австрийского многостранового офиса ЮНОПС,

Дамы и господа!

Я очень рад, что мы смогли собраться здесь сегодня для проведения торжественной церемонии подписания Обменных нот в рамках нашего Грантового проекта «Совершенствование системы здравоохранения посредством предоставления медицинского оборудования». Прежде всего, позвольте мне выразить свою искреннюю признательность всем представителям ООН в Туркменистане за поддержку в проведении сегодняшнего мероприятия.

В рамках данного проекта, общий бюджет которого составит около 3 млн. долларов США, Правительство Японии предоставит медицинское оборудование, в том числе ультразвуковые и мобильные рентгеновские аппараты, в целях укрепления медицины и системы здравоохранения Туркменистана.

На сегодняшний день международное сообщество сталкивается с общей человеческой угрозой – всемирной пандемией COVID-19. В таких условиях, японская сторона осуществляет активное международное сотрудничество в области здравоохранения, в частности, путем предоставления медицинского оборудования и антивирусного препарата «Авиган», производимого японской фармацевтической компанией, международным партнерам, а также путем проведения обмена мнениями в онлайн режиме с участием японских специалистов в области медицины в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Во время видеоконференции лидеров стран Большой семерки, которая состоялась 19 февраля, Премьер-министр Японии Ёсихидэ СУГА отметил, что вакцины сыграют решающую роль в предотвращении распространения инфекции, и очень важно обеспечить к ним равный доступ и ускорить их широкий охват. Премьер-министр СУГА также подчеркнул важность Фонда COVAX и обязательство японского Правительства внести новый финансовый вклад в размере двухсот миллионов долларов США в механизм COVAX по поддержке развивающимся странам.

Правительство Японии вносит всесторонний вклад в борьбу с COVID-19 на различных уровнях. Что касается сотрудничества в данной сфере с Туркменистаном, то хотелось бы отметить, что Японское агентство международного сотрудничества JICA уже 3 раза провело онлайн-семинар в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, в которых приняли участие представители Министерства здравоохранения и других медицинских учреждений Туркменистана. После завершения поставки на территорию Туркменистана соответствующего медицинского оборудования в рамках этого проекта я планирую посетить местные больницы, чтобы встретиться с медицинскими работниками Туркменистана в целях рассмотрения возможностей дальнейшего сотрудничества в сфере здравоохранения.

Уважаемые дамы и господа, хотелось бы подчеркнуть, что на основе визита тогдашнего Премьер-министра Японии г-на АБЭ в 2015 году, а также рабочего визита в Японию уважаемого Президента Туркменистана г-на БЕРДЫМУХАМЕДОВА в 2019 года, японо-туркменские отношения динамично развиваются в различных сферах, включая политику, экономику, культуру и образование. Мы можем привести множество примеров успешного сотрудничества между нашими странами, в частности, такие как Диалог «Центральная Азия + Япония», строительство заводов в сотрудничестве с японскими компаниями, которые, в свою очередь, способствуют диверсификации туркменской газовой промышленности, а также масштабное увеличение количества туркменских студентов, изучающих японский язык.

Нам очень приятно добавить к такому нашему успешному сотрудничеству этот крупномасштабный проект в области здравоохранения. В дальнейшем, мы хотели бы продолжать рассматривать различные возможности взаимодействия, нацеленные на подготовку кадров в области здравоохранения.

Завершая свою речь, хотелось бы выразить свою искреннюю надежду на то, что данный проект будет способствовать развитию наших дружественных двусторонних отношений и углублению сотрудничества между Японией и ООН.

Благодарю Вас за внимание!/// nCa, 8 марта 2021 (в сотрудничестве с Посольством Японии в Туркменистане)