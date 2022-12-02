ЕЭК ООН представляет новый проект по поддержке торговли и инноваций в Туркменистане

Во время своей недавней миссии в Туркменистан делегация Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН (ECTD) представила правительству и международным заинтересованным сторонам предложение по новому аналитическому проекту “Торговля и инновации для устойчивого развития Туркменистана”, направленному на поддержку страны в улучшении управления инновациями и устранении барьеров для торговли.

Миссия состоялась в ответ на просьбу правительства Туркменистана о содействии в наращивании потенциала, озвученную на заседаниях Исполнительного комитета ЕЭК ООН 2022 года и Руководящего комитета по торговому потенциалу и стандартам.

В последние годы Туркменистан демонстрирует устойчивый экономический рост, достигнув статуса страны с доходом выше среднего. Опираясь на это, правительство предприняло значительные шаги по расширению торговли и доступа к новым зарубежным рынкам. В числе мер – инициирование вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) 25 ноября 2021 года, что является важным шагом на пути Туркменистана к интеграции в глобальную торговую систему.

Дальнейшее расширение торгового потенциала Туркменистана заключается в повышении экспортной конкурентоспособности страны, стимулировании инноваций, диверсификации экспортных возможностей, создании торговой и логистической инфраструктуры, привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и укреплении сотрудничества с международными организациями. Эти цели также соответствуют стратегиям социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2028 и 2022-2052 годы. Увеличение экспорта и укрепление промышленного потенциала страны сыграют ключевую роль в ее экономическом и социальном развитии и повысят эффективность использования природных ресурсов. В этом отношении опыт ЕЭК ООН мог бы способствовать переходному периоду в стране, придав мощный импульс устойчивому развитию Туркменистана.

ЕЭК ООН окажет комплексную аналитическую поддержку Туркменистану. На национальном уровне совместный обзор предоставит конкретные и действенные рекомендации по поддержке диверсификации экспорта посредством инноваций или разработки новых продуктов или услуг. На международном и региональном уровнях ЕЭК ООН будет поддерживать страну в устранении торговых барьеров и открытии новых рынков посредством рекомендаций, ориентированных на конкретные действия, способствующих процессу вступления страны в ВТО.

Поддержка ЕЭК ООН Туркменистану не только облегчила бы трансграничную торговлю, но и позволила бы стране разработать новые и уникальные продукты для экспорта. Проект задействует инструменты ЕЭК ООН, доступные в рамках межправительственной работы Руководящего комитета по торговому потенциалу и стандартам, Комитета по инновациям, конкурентоспособности и государственно-частному партнерству и Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Кроме того, проект привлечет инструменты в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Привлечение широкого круга заинтересованных сторон высокого уровня

В ходе миссии делегация ЕЭК ООН встретилась с различными правительственными заинтересованными сторонами, чтобы оценить потребности и приоритеты Туркменистана, готовящегося вступить в ВТО.

Обсуждения с более чем 30 государственными заинтересованными сторонами подтвердили актуальность проекта ЕЭК ООН в Туркменистане. Экспертные знания ЕЭК ООН в области торговли и инноваций в контексте аналитической работы в рамках Обзора инноваций для устойчивого развития (I4SDR) и исследований по нормативным и процедурным барьерам в торговле (RPBT) будут способствовать усилиям Туркменистана по интеграции в многостороннюю торговую систему, поддержке предпринимательства и диверсификации экспорта.

Делегация ЕЭК ООН также провела несколько встреч с посольствами и международными организациями для обсуждения их текущих инициатив в стране и поиска синергии в рамках новой инициативы. Так, состоялись встречи с представителями Азиатского банка развития (АБР), Агентства США по международному развитию (USAID), Турции и Международного Торгового Центра (ITC), а также с постоянным координатором ООН, коллегами из ПРООН. Международные заинтересованные стороны подтвердили существующий пробел в аналитической работе по инновациям и торговле в Туркменистане и необходимость наращивания потенциала, что также является частью процесса вступления в ВТО. ///ЕЭК ООН, 1 декабря