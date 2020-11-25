Ашхабадский филиал НБП ликвидируется добровольно – Пакистан остается приверженцем проекта коридора ТАПИ

Новости и комментарии nCa

Ашхабадский филиал Национального банка Пакистана (NBP) объявил о начале процедуры добровольной ликвидации.

Это административное решение, принятое советом директоров банка. Однако, некоторые информационные порталы попытались создать впечатление, будто Пакистан, возможно, потерял интерес к проекту газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Ниже приведено объявление НБП, опубликованное местными туркменскими печатными изданиями:

Ашхабадский филиал Национального банка Пакистана (номер записи в ЕГРЮЛ 25186245 от 25 октября 2018 г. налоговый код 101341002802, МФО 390101736), адрес местонахождения:г. Ашхабад, ул. Н. Гуллаева, здание 33), уведомляет о начале процедуры добровольной ликвидации филиала на основании решения общего собрания Совета директоров Главного офиса в Пакистане.

Заинтересованные стороны (клиенты/ вкладчики/кредиторы/дебиторы) могут обратиться в банк в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования объявления в печати о ликвидации филиала.

За дополнительной информацией можете обратиться по телефонам: +99312-22-14-91/83, эл. почта: nbpturkmen@nbp.com.tm; nbpturkmen@gmail.com

Сарфраз Ахмад, глава НБП в Ашхабаде, 24 ноября 2020 года сообщил nCa, что филиал закрывается из-за крупной реструктуризации банка.

«Это не только филиал НБП в Ашхабаде. Все отделения банка в этом регионе закрываются», – пояснил он.

Ахмад уточнил, что уход банка с рынка Центральной Азии является частью далеко идущих правовых и организационных реформ, происходящих в банковском и финансовом секторе Пакистана.

Временный поверенный в делах Пакистана в Ашхабаде Халил Баджва, сообщил nCa, что закрытие филиала НБП никак не связано со статусом ТАПИ.

«Пакистан по-прежнему полностью привержен коридору ТАПИ», – подчеркнул он.

Коридор ТАПИ включает газопровод ТАПИ, линии электропередачи ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан), оптоволоконную линию связи ТАП, проекты трассы от Герата до Чамана и, наконец, железнодорожную линию, соединяющую Туркменистан с Пакистаном через территорию Афганистана.

По словам Баджва, операции, связанные с коридором ТАПИ, не требуют присутствия пакистанского банка в Ашхабаде. Он добавил, что как у Пакистана, так и у Туркменистана имеется ряд других надежных вариантов.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Творческое использование полуправды – излюбленный инструмент враждебных Туркменистану СМИ.

Половина правды – это обманчивое высказывание, которое содержит некоторые элементы истины, но уводит в сторону ложного заключения. — Иными словами, сфабрикованная информация, не имеющая отношения к действительности.

Сайт Turkmen.news, открыто враждебный Туркменистану, 11 ноября 2020 года опубликовал статью о закрытии филиала Национального банка Пакистана в Ашхабаде. Хитрый поворот в материале состоял в том, что главной целью НБП в Ашхабаде было дать толчок ТАПИ, а сворачивание филиала означает, что «по всей видимости, пакистанская сторона поставила крест на проекте газопровода».

Авторы этого сообщения, возможно, не понимают разницы между розничным банковским обслуживанием и банковским развитием. Для ТАПИ ведущим банковским учреждением является АБР (Азиатский банк развития), а не НБП.

Банковский и финансовый сектор Пакистана претерпевает фундаментальные структурные реформы, которые преследуют четыре основные цели: 1. Повышение доверия инвесторов; 2. Изменение положения страны как привлекательного места назначения для иностранных партнеров; 3. Прозрачность всей системы; и 4. Оптимальное использование новых и возникающих возможностей на фоне Covid-19.

Мировое сообщество уже признало успех Пакистана в решении проблем, связанных с Covid-19, и превращении их в возможности.

Сегодня – 25 ноября 2020 года – в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) отмечается “День пакистанской стратегии” в знак признания успешной политики страны в борьбе с Covid-19.

Прямое сдерживание Covid-19 – это лишь малая часть общей стратегии. Что касается банковского и финансового сектора, то предпочтительным путем является создание виртуальной среды для электронной коммерции без границ и легкости транзакций с помощью персональных портативных устройств. Это также называется глобализированным безналичным банковским делом.

Частично, этот подход уже оправдал себя – денежные переводы пакистанцев из-за рубежа выросли примерно на 50% после введения для них виртуального банкинга.

Следует отметить еще один очень важный аспект.

Общепризнано, что Пакистан сыграл ключевую роль в формировании мирного процесса в Афганистане.

Известно также, что войны и конфликты в течение последних нескольких десятилетий, фактически, душат огромный потенциал афганской экономики.

Мир в Афганистане принесет стабильность, а это простимулирует экономический рост. Как Пакистан, так и Туркменистан имеют протяженные границы с Афганистаном, и заинтересованы в стабильном будущем Афганистана.

Коридор ТАПИ пройдет через пять провинций Афганистана, где проживает более 15% населения страны. Они получат прямую и непосредственную выгоду от коридора ТАПИ.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе коридор ТАПИ заложит фундамент для экономического возрождения Афганистана в виде транзитных доходов, наличия природного газа и электроэнергии по привлекательным тарифам, волоконно-оптической линии связи, что означает быстрый и надежный доступ к Интернету, а также автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной и Центральной Азией. — Движение людей, грузопотоков, движение идей.

Всякий, пытающийся создать впечатление, что закрытие банковского отделения означает возможную потерю интереса со стороны Пакистана к проекту ТАПИ, определенно не является другом народа Туркменистана, Афганистана или Пакистана. Совершенно очевидно, что они также – не сторонники мира.

Желтый – несчастливый цвет для журналистики. /// nCa, 25 ноября 2020 года