ОАЭ направили в Туркменистан медицинскую помощь для предотвращения Covid-19

31 июля 2020 года ОАЭ направили в Туркменистан медицинскую помощь с целью поддержки усилий страны по предотвращению распространения Covid-19. Из общего объема запланированной помощи в 90 тонн, в страну доставлено 60 тонн важнейших медицинских материалов и тестовых наборов. Этот груз поможет примерно 90 000 медицинским работникам в их борьбе с вирусом.

Комментируя данное событие, временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Туркменистане Абдулазиз аль-Хашими сказал: «У ОАЭ и Туркменистана значимые двусторонние отношения, пользующиеся поддержкой руководства обеих дружественных стран в усилиях по последовательному укреплению и развитию взаимодействия по всем направлениям для достижения общих интересов».

«ОАЭ надеются, что медицинская помощь, направленная сегодня, будет способствовать повышению потенциала медицинских работников Туркменистана и обеспечит дополнительную защиту в борьбе с Covid-19», – добавил аль-Хашими.

ОАЭ отреагировали на кризис, вызванный Covid-19, предоставив более 1248 метрических тонн помощи 92 странам, оказав поддержку более чем 1 миллиону медицинских работников.

/// nCa, 3 августа 2020 года (в сотрудничестве с посольством ОАЭ в Туркменистане)