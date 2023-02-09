МИД: Туркменистан направил гуманитарную помощь братскому народу Турции

7 февраля 2023 года по поручению Президента Сердара Бердымухамедова в Турецкую Республику отправлена гуманитарная помощь братскому народу дружественного государства, пострадавшего в результате сильнейшего землетрясения. Гуманитарный груз состоит из лекарственных препаратов, средств медицинского назначения и текстильных изделий. В Турцию также направлены врачи и медработники, которые окажут необходимое содействие своим коллегам, помогающим пострадавшим.

Древняя благородная традиция поддерживать и развивать дружественные связи с народами мира, а в случае необходимости протягивать руку помощи существует у туркмен веками, переходя из поколения в поколение. Природная катастрофа, случившаяся в Турции, повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы, увечья и масштабные разрушения.

В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов и Герой-Аркадаг направили глубокие соболезнования в адрес лидера братской страны. В посланиях выражены слова поддержки народу Турции в этот тяжёлый момент, семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Наша страна, руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, характерными для менталитета нации, незамедлительно откликнулась на известие о стихийном бедствии, направив гуманитарную помощь для братского народа, с которым нас объединяет многовековая общность исторических корней, культурных и духовных ценностей.

Поддержка, оказываемая в восстановлении разрушений, вызванных стихийным бедствием, имеет особое значение, и принятие такого решения – очередное яркое подтверждение приверженности Туркменистана идеалам мира и гуманизма.///МИД Туркменистана, 8 февраля