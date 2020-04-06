Корея успешно сдерживает распространение Covid-19

Республика Корея (Южная Корея) одерживает победу в борьбе с Covid-19. Успех был достигнут благодаря сложению действий по нескольким направлениям – это своевременное реагирование, многогранные усилия и полная самоотдача медицинских работников. Корея претендует на то, чтобы стать успешной моделью того, как бороться со вспышкой инфекционного заболевания.

Самое худшее уже позади, и теперь Корея готова поделиться своим опытом со всем миром.

По состоянию на 30 марта 2020 года 58,7% подтвержденных случаев заболевания были связаны с Церковью Синчхонджи, а 82% – с жителями провинции Тэгу / Северный Кенсан. Кроме того, 476 подтвержденных случаев заболевания были обнаружены у лиц, прибывших из-за рубежа, и почти половина из них была выявлена в пункте въезда.

Общее число подтвержденных случаев заболевания составило 10237, и 6463 из них уже выздоровели. Всего погибло 183 человека.

С начала марта число новых случаев заболевания сокращается. В настоящее время темпы заболеваемости составляют менее 100 случаев в день. Темпы выздоровления также набирают обороты.

Успех Кореи заключается в ее стратегии – тестировать, отслеживать, лечить.

Это также относится к гражданскому участию. Нация едина перед лицом сложнейшей задачи.

В основе этой стратегии лежит быстрое и широкомасштабное тестирование. Ежесуточно проводится 20000 тестов. До настоящего времени протестировано более 400000 человек. Тестирование проводится в 118 центрах по всей стране.

Работает 79 мобильных станций, где люди могут зарегистрироваться, сдать пробы в течение 10 минут и получить результат, не выходя из лаборатории.

Благодаря своевременному тестированию и эффективному лечению смертность составляет всего 1,64%, что значительно ниже среднемирового показателя. Более 79% летальных исходов приходится на пациентов в возрасте старше 70 лет. Только 0,036% молодых людей – в возрасте до 49 лет – стали жертвами Covid-19.

Люди в подавляющем большинстве готовы добровольно сыграть любую возможную роль в противостоянии коронавирусу. В какой-то момент на каждого пациента в сильно пострадавшей провинции Тэгу/Северный Кенсан приходилось по шесть добровольцев.

Правительство Кореи привержено соблюдению рекомендаций ВОЗ. Кроме того, страна выразила решимость помочь мировому сообществу в преодолении этой проблемы.

Министр иностранных дел Кореи Кан Ген ва в беседе с участниками Всемирного экономического форума сказала: «Не имеет значения, что моя страна стабилизируется и справляется с этой проблемой. Мир должен преодолеть ее сообща». ///nCa, 6 апреля 2020 г.