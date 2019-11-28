Радикальная модернизация плодоовощной отрасли Туркменистана – Часть 4

Тарик Саиди

Помимо руководства по стандартизации, еще одной областью, в которой Ter Önüm провел новаторскую работу, является определение звеньев в цепи поставок – от фермера до потребителя.

Согласно исследованию, проведенному Довлетом и его командой в Ter Önüm, существует семь звеньев в цепочке поставок:

Ферма, или парник, или сад. Транспортировка с места выращивания (на этом этапе право собственности может перейти к другому владельцу) Первое хранилище для дальнейшего распространения (на этом этапе право собственности может перейти к другому владельцу) Второе хранилище принадлежит либо оптовому потребителю, либо оптовому дилеру (на этом этапе право собственности может перейти к другому владельцу) Транспортировка от второго склада до пунктов массовой или оптовой реализации, потребления продукции – это например гостиницы, банкетные залы, предприятия общественного питания, розничные рынки и т.д. (на этом этапе право собственности может перейти к другому владельцу) Место массового потребления/утилизации Розничный потребитель

Конечно, это не относится к каждой партии фруктов или овощей. Некоторые производители имеют свои собственные торговые точки, другие заключают контракты с оптовыми закупщиками, некоторые предпочитают продавать свою продукцию предприятиям пищевой промышленности, а не вывозить ее на розничный рынок, еще одни производители используют собственные производственные мощности для выпуска потребительских товаров, например, соусов, кетчупов.

Однако общая схема взаимодействия производителей с потребителем заключается в семи этапах, определенных Ter Önüm.

Более того Ter Önüm удалось сократить цепочку взаимодействия между производителем и розничным потребителем с семи до четырех звеньев:

Ter Önüm заключает контракты с некоторыми производителями, которые согласны соблюдать руководящие принципы стандартизации Ter Önüm организует транспортировку продукции, проверенной и сертифицированной их собственными экспертами, на склады, также принадлежащие самое компании Оттуда Ter Önüm на своих собственных транспортных средствах доставляет необходимые количества продукции оптовым потребителям, а также на рынки Розничный потребитель

Бизнес-модель Ter Önüm – это пирамидальная модель, при которой один слой накладывается на другой и таким образом формируется вся структура сбыта.

В настоящее время проводятся эксперименты с транспортировкой продукции с ферм непосредственно к оптовым потребителям и рынкам.

Все необходимое для этого уже обеспечено ——- 1. Заключение договоров с фермерами в соответствии с руководящими принципами стандартизации; 2. Наличие собственных инспекторов контроля качества; 3. Наличие собственных складских помещений; 4. Наличие собственного персонала для сортировки продукции; 4. Наличие собственных транспортных средств; 5. Протестирована полностью функциональная система суточного цикла поставок оптовым потребителям и в супермаркеты.

Сокращая звенья в цепочке поставок, Ter Önüm может несколько снизить цены для конечных потребителей, но главным преимуществом будет наличие свежих продуктов при неизменном качестве.

Одновременно с этим Ter Önüm запускает несколько точек розничной торговли на рынках. Один из таких ларьков работает на столичном Теке базаре. Это чрезвычайно популярный рынок не только среди жителей Ашхабада, но и близлежащих сел и поселков, потому что рядом расположена автостоянка, откуда транспорт осуществляет пассажирские перевозки в пригород столицы в радиусе 150 км.

Этот ларек выделяется на рынке, он всегда оживленный – на прилавке крупные кочаны цветной капусты, сочный болгарский перец и перец чили, дыни, по внешеу виду которых видно, что они выращены в естественном состоянии, без злоупотребления удобрениями.

Конечно, такие торговые точки – это не источник основного дохода компании Ter Önüm, по крайней мере на данный момент. Идея состоит в том, чтобы изучить реакцию потребителей, а также прорекламировать бренд.

Следующим этапом в бизнес-модели Ter Önüm станет интернет-магазин. Розничные потребители смогут напрямую заказывать фрукты и овощи из Ter Önüm. Вероятно, это займет пару месяцев, потому что до запуска интернет-магазина необходимо предпринять несколько логистических шагов. /// nCa, 28 ноября 2019 г.

Продолжение следует. . .