Махатхир Мохамад -Легенда

Тарик Саиди

Тун Махатхир – один из тех редких политиков, которые становятся легендой при жизни. Он- тот, кем хочет быть каждый политик, думающий о своем наследии.

За свою более чем 70-летнюю политическую карьеру он пять раз подряд занимал пост премьер-министра Малайзии, с 1981 по 2003 год – в течение 23 лет.

Он по натуре не-конформист.

В первые годы своего премьерства в 1980-х годах он с головокружительной скоростью приватизировал авиакомпании, коммунальные и телекоммуникационные компании. До середины 1990-х годов ежегодно проводилось около 50 приватизаций, что привело к значительному увеличению доходов правительства и существенному повышению уровня жизни населения.

В своей долгосрочной стратегии он сосредоточился на развитии инфраструктуры. Строительство скоростной автомагистрали Север-Юг, проходящей через границу Таиланда с Сингапуром, было одним из самых заметных проектов.

Д-р Махатхир руководил созданием автопроизводства “Протон” – совместного предприятия Малайзии и японской компании “Мицубиси”. Примерно через десять лет после начала производства “Протон” стал крупнейшим автопроизводителем в Юго-Восточной Азии.

В 1991 году он объявил программу «Видение 2020», в соответствии с которой Малайзия стремилась стать полностью развитой страной в течение 30 лет. Это потребовало последовательного роста ВВП не менее чем на 7% в течение всего периода. Одна из главных целей-сокращение масштабов нищеты-была достигнута в течение нескольких лет. К 1995 году менее 9% населения Малайзии жили в нищете, а неравенство в доходах сократилось.

Крупнейшим инфраструктурным проектом Махатхира в 1990-е годы был мультимедийный супер-коридор, район к югу от Куала-Лумпура, напоминающий Силиконовую долину, предназначенный для обслуживания индустрии информационных технологий.

Азиатский финансовый кризис, начавшийся в Таиланде в 1997 году, угрожал опустошить Малайзию. Ринггит резко упал, а иностранные инвестиции истощились. Основной биржевой индекс снизился более чем на 75%.

То, как Махтахир справился с кризисом, может вдохновить политиков в каждой развивающейся стране.

Вопреки советам МВФ и его собственных финансовых экспертов сократить расходы, повысить процентные ставки и ввести меры по затягиванию поясов, Махатхир пошел в другом направлении.

Он увеличил государственные расходы и зафиксировал курс ринггита к доллару США. Результат привел в замешательство его международных критиков и МВФ. Малайзия оправилась от кризиса быстрее, чем ее соседи в Юго-Восточной Азии.

В этот период он также сократил роль и влияние королевской семьи Малайзии.

Доктор Тун МахатхирМохамад, которому 10 июля 2019 года исполнилось 94 года, сегодня так же энергичен, как и 40 лет назад.

Отвечая на поздравления с днем рождения, он написал на своей странице в Facebook «мое желание на день рождения очень простое-чтобы я мог закончить свою работу, поставив Малайзию на путь восстановления».

Это вызов, который он принял, когда согласился вернуться на пост премьер-министра в 2018 году. Каждый доброжелатель Малайзии и МахатхираМохамада желает ему больших успехов. /// nCa, 28 октября 2019 г