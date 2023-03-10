Переизбрание Си Цзиньпина предвещает более сильный, осмысленный и объединенный Китай

Комментарий nCa

Законодательный орган Китая единогласно переизбрал Си Цзиньпина президентом КНР на третий срок. Голосование состоялось в пятницу, 10 марта 2023 года, в Большом народном зале Пекина.

Продолжение пребывания Си Цзиньпина на посту президента Китая было вполне ожидаемым после того, как он обеспечил себе третий срок на посту лидера Коммунистической партии Китая в октябре 2022 года.

Продолжающиеся внутренние дебаты на всех уровнях в Китае в течение последних 14 месяцев или около того уже сильно склонялись к переизбранию Си Цзиньпина на третий срок. Учитывая множество вызовов, с которыми сталкивается сегодня мир, большинство из них искусственные, и ту роль, которую должен играть Китай, было очевидно, что парламент выберет преемственность.

С Си Цзиньпином у руля еще на пять лет Поднебесная определенно станет сильнее. Это голосование за преемственность добавило Китаю еще один уровень единства.

Не менее важны и другие назначения, которые будут сделаны в ходе этой двухдневной сессии, завершающаяся в субботу, 11 марта 2023 года. Во время написания этого комментария, до закрытия сессии остается еще несколько часов.

Три из четырех ключевых постов уже заняты, а назначения на пост премьер-министра состоится в субботу, хотя известно, что вероятнее Ли Цян получит эту должность.

Ли Цян – высокопоставленный лидер Коммунистической партии Китая (КПК), являющийся вторым по рангу членом Постоянного комитета Политбюро КПК после генерального секретаря КПК Си Цзиньпина. С 2017 по 2022 год он занимал пост секретаря парткома Шанхая.

Обычно его считают сторонником бизнеса, имеющим тесные связи с такими предпринимателями, как Джек Ма из Alibaba Group. Ожидается, что на посту премьер-министр Китая он скорректирует экономический рост страны и внимательно будет следить за экономическим положением, уделяя особое внимание устойчивости. Это будет хорошим предзнаменованием для всех партнеров Китая.

Чжао Лэцзи был назначен председателем Всекитайского собрания народных представителей. По сути, он является третьим по рангу членом Постоянного комитета Политбюро КПК, высшего органа, принимающего решения в партии. В своей ранней политической карьере он занимал посты секретаря Коммунистической партии Цинхая, секретаря партии Шэньси и главы организационного отдела КПК. Он вошел в Политбюро КПК в 2012 году и пять лет спустя был повышен в должности до назначения в Постоянный комитет Политбюро. В период с 2017 по 2022 год он занимал должность секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины, высшего антикоррупционного органа партии.

Благодаря своей беспристрастной и сбалансированной роли в управлении антикоррупционной кампанией Чжао Лэцзи пользуется большой популярностью среди молодых членов партии и широкой общественности.

Хань Чжэн был избран вице-президентом Китая. Ранее он занимал пост первого по рангу заместителя премьера Государственного совета с 2018 по 2023 год. Он также является руководителем Центральной руководящей группы по делам Гонконга и Макао с апреля 2018 года. С 2017 по 2022 год он был членом Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК). Хань занимал пост заместителя секретаря партии и мэра Шанхая с 2003 по 2012 год. В ноябре 2012 года он получил повышение и стал секретарем парткома Шанхая, занимая высший политический пост в городе, а также получил место в Политбюро КПК. 10 марта 2023 года Хань Чжэн, покинувший постоянный комитет политбюро в прошлом году, стал заместителем председателя КНР.

Его опыт работы мэром, а затем секретарем парткома Шанхая полностью посвящен экономике, внутренней и международной.

Назначение Хань Чжэна, таким образом, имеет огромное значение – Дуэт из Ли Цяна в качестве премьер-министра и Хань Чжэна в качестве заместителя председателя может внести далеко идущие коррективы в экономику Китая.

Конечно, мы также должны упомянуть Ван И. В прошлом году он был назначен директором канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая. Это делает его дипломатом высшего ранга в Китае. В 2018 году он был назначен государственным советником, а в 2022 году стал членом Политбюро КПК. С 2013 по 2022 год занимал пост министра иностранных дел Китайской Народной Республики.

Такие кадры, как Ван И и нынешний министр иностранных дел Китая Цинь Ган полностью согласуются с руководящими принципами политики и видением Си Цзиньпина. Здесь нет места внешним отвлекающим факторам.

Очевидно, что переизбрание Си Цзиньпина и назначение высококвалифицированных чиновников на ключевые посты повысят роль Китая в качестве глобального игрока.

Такой расклад на руководящих позициях также поможет поддерживать здоровую экономику, которая принесет пользу людям на низовом уровне не только в Китае, но и в странах-партнерах. В конце концов, Китай экономически тесно связан со многими странами мира. /// nCa, 10 марта 2023 г.