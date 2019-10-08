Итальянские и туркменские бизнесмены обсудят пути расширения сотрудничества в Милане

Эльвира Кадырова

6 ноября 2019 года в Милане состоится туркмено-итальянский бизнес форум. Об этом сообщается в пресс-релизе Посольства Италии в Ашхабаде.

Организаторами деловой встречи выступают Торгово-Инвестиционное Агентство Италии, Министерства экономического развития и иностранных дел Италии, дипмиссии Туркменистана и Италии.

Для участия в форуме в Милан отправится многочисленная делегация из несколько десятков частных предпринимателей, представляющие различные отрасли экономики Туркменистана, заинтересованные в установлении торгово-промышленного сотрудничества с итальянскими партнерами.

Основными направлениями дискуссий между деловыми кругами двух стран станут топливно-энергетическая, химическая, текстильная и кожевенная промышленность, агропромышленный комплекс, инфраструктура и строительство.

Напомним, что предыдущий бизнес-форум проходил в Ашхабаде в ноябре прошлого года. Италия входит в десятку крупнейших торговых партнеров Туркменистана. /// nCa, 8 октября 2019 г.