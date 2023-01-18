Президенты Туркменистана и России обсудили вопросы сотрудничества по телефону

Во вторник, 17 января, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает государственное информационное агентство TDH, стороны отметили, что стратегическое многоплановое партнёрство между Туркменистаном и Российской Федерацией развивается по восходящему вектору практически по всем направлениям.

Налажено плодотворное сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники уделили особое внимание намеченному на 19-20 января текущего года визиту в Туркменистан Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. В ходе этого визита планируются переговоры высокого уровня, подписание ряда документов, проведение крупного бизнес-форума и многочисленных двусторонних встреч.

В состав российской делегации войдут также руководители субъектов РФ, с которыми у Туркменистана сложились прямые торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

По сообщению пресс-службы Кремля, «главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики».///nCa, 18 января 2023 г.