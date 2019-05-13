Алтын Асыр – Озеро возможностей

Тарик Саиди и Равиля Кадырова

Автобус мчался по пустыне. Пытаясь справиться с силами гравитации, автобус смело подпрыгивал, кренился набок, вновь выравнивал движения.

После ночного путешествия из Ашхабада на поезде в предрассветные часы 8 мая 2019 года мы выехали из железнодорожного вокзала Сердар в Балканском велаяте Туркменистана в сторону впадины Гарашор в пустыне Каракум, направляясь к озеру Алтын Асыр.

Мы собирались стать свидетелями начала строительных работ на первом поселении, которое будет возведено на берегах водоема, претендующего на звание пятого по величине искусственного озера в мире, опережая в рейтинге египетское озеро Насер.

Мы будем свидетелями того, как партнерство между человеком и природой может создать беспроигрышную ситуацию, полный возможностей.

* * *

Путешествие заняло около трех часов, но мы не спешили. Пейзаж за окном был безмятежен.

Солнце начало подниматься, отчетливее присматривалась линия горизонта.

Темнота не хотела выпускать из своих объятий великолепные просторы мягкого песка. Солнце светило мягко и настойчиво.

Через некоторое время солнцу удалось стереть с земли остатки ночи, и Каракум открыл свой изумительный лик. Захватывающее зрелище.

Пустыня напоминала спокойное песчаное море песка. Время от времени нежный ветер рисовал на поверхности появлялись волнистые морщинки, придавая пескам вид легкой ряби.

Кусты, маленькие кустики, ничем не примечательные деревья – все пребывает в согласии меж собой. Возможно, именно так природа определяет гармонию.

Слегка разочаровали нас первые следы автомобильных шин на песчаном ковре.

Внезапно мы оказались на месте.

* * *

Разочарование оказалось ничтожным и мимолетным.

А наградой стал открывшийся вид на озеро Алтын Асыр.

Вода – это жизнь. Перед нами было много воды, достаточно для поддержки различных видов жизни. Точнее, мы все устремили любопытные взоры в сторону водоема протяженностью 23 км.

Озеро находится в процессе становления. Водоем, почти целиком, будет расположен в этрапе Сердар Балканского велаята Туркменистана. Берега озера будут граничить с Дашогузским и Ахалским велаятами.

Предполагаемые параметры водоёма составят 103 км в длину, 18,6 км в ширину и 72 м в глубину, общая вместимость – 132 кубических километра.

Общая длина коллекторных каналов озерной системы равна 2650 км.

Проект достаточно гибкий, поскольку на каждом следующем этапе правительство будет оценивать наилучший следующий шаг.

То, что мы увидели 8 мая 2019 года, было закладкой фундамента первого населенного пункта. И по мере увеличения размеров озера, определенно, появятся еще несколько поселков. Концепция этих населенных пунктов будет построена на принципе взаимной зависимости: экономика сел будет зависеть от озера, а благополучие озера – будет зависеть от той заботы, которая будет оказана водоему селами.

Здесь появятся коммерческие рыбопромысловые предприятия и рыбоперерабатывающие предприятия, птицефабрики, молочные фермы, будет налажена предпринимательская и производственная деятельность. Зацветут фруктовые сады и бахча, хотя, конечно, потребуется некоторое время для того, чтобы определить, какие виды фруктов и овощных культур смогут приспособиться к почвенно-климатическим условиям побережья, поскольку озеро питается сельскохозяйственными сточными водами, собранными со всей страны.

На территории будущего поселка в честь торжеств организаторы создали картонные макеты зданий, которые предстоит здесь построить.

Поселок займет площадь в 68,8 га. На первом этапе будет построено 104 дома, а на втором этапе -еще 108 домов. Будет построена школа на 320 учащихся, детский сад на 160 мест, дом здоровья, торговый центр, общественный центр и другие объекты.

Для обеспечения электроэнергией от подстанции Сердар к селу будут подведены линии электропередачи протяженностью 160 км.

В целях газификации до села протянется газопровод пропускной способностью 30 тыс.кубометров газа в час. Длина магистрального трубопровода составит 35 км, диаметр – 325 мм. Длина вторичного трубопровода составит 125 км, диаметр – 219 мм.

Предусматривается телекоммуникационное обеспечение – это телевидение, радио, сеть сотовой связи Алтын Асыр.

От города Сердар до поселка будет проложена двухполосная дорога протяженностью 170 км. Уже построено около 40 км дороги, ведутся работы на 65-километровом участке.

До настоящего времени правительство вложило в проект 553,378 миллионов долларов США.

Село также послужит своеобразной лабораторией для разработки решений в области солнечной и ветровой энергии в Туркменистане. Здесь будет возведена электростанция мощностью 10 мегаватт комбинированно типа, т.е. для генерации электричества будет использоваться энергия ветра и солнечного излучения. Потенциал здесь достаточно высок, учитывая, что впадина Гарашор находится вдоль надежного ветрового коридора и благословлена большим количеством солнечного света круглый год.

Обращаясь к участникам церемонии, президент Бердымухамедов сказал: «первый этап строительства в рамках данного проекта рассчитан на период 2019-2022 годы, второй – стартует в 2022 году с полным завершением работ к 2025 году. На первом этапе будут возведены здания Сельского совета, служб полиции и противопожарной безопасности, общеобразовательная средняя школа на 260 мест, детский сад на 160 мест, дом культуры на 200 мест, центр здоровья, внутренние дороги, системы снабжения газом, питьевой водой, канализация и линии электропередачи, водоопреснительная установка».

Как отметил глава государства, индивидуальным фермерам и предпринимателям будут выделены земельные участки для любого вида сельскохозяйственной и предпринимательской деятельности.

Президент подписал послание для будущих поколений, которое было помещено в капсулу и заложено в фундамент первого здания села.

Организаторами красочного торжества выступили культурные группы Сердарского этрапа при содействии администрации велаята.

* * *

Чтобы продемонстрировать некоторые из возможностей такого огромного водоема, специально к празднику на озеро были доставлены моторные лодки, парусники, катамараны.

Из беседы с некоторыми высокопоставленными чиновниками, стало ясно, что со временем здесь могут появиться и туристические точки, например, парусные и яхт-клубы. Членство в клубах будет открыто для местных жителей и иностранцев, а сама база будет управляться сельской администрацией или администрацией области.

Уже сейчас очевиден тот факт, что озеро способно обеспечить содержание многочисленных скотоводческих хозяйств и широкого разнообразия флоры и фауны.

Некоторые перелетные птицы используют озерные берега и мелководье в качестве стоянок.

В окрестностях озера все чаще встречаются некоторые краснокнижные животные, в том числе, устюртский уриал, куланы и газели.

Прилегающие территории трансформируются со временем в 8,6 миллиона гектаров пастбищ и лесопосадок, а это, в свою очередь, позволит содержать здесь около 4,6 миллиона голов мелкого рогатого скота и 60000 верблюдов. Кроме того, на этих землях можно будет выращивать суданскую траву, ячмень, просо и другие кормовые культуры.

Два повара пожарили рыбу, только что выловленную из озера.

В ходе брифинга СМИ и журналистам сообщили, что в настоящее время в озере обитает около 25 видов рыб, в том числе карп, лещ, плотва, жерех, сазан, сом, судак, карась, туркестанский и аральский усач, белый и пестрый карась, щука, саблезуб, змееголов и др.

Уместно отметить, что судак входит в число ценных промысловых рыб. Взрослая особь набирает до 20 кг в весе, средняя – до 10 кг.

* * *

Посещение озера было определенно вдохновляющим опытом. За рыбными столами оживленно болтали. То там, то здесь слышались такие фразы и комментарии, как:

– Я надеюсь, что из Ашхабада можно будет добраться сюда более легким маршрутом.

– Возможно, здесь построят аэропорт.

– Это отличное место для отдыха.

– Мы можем купить здесь виллу?

– Какая погода здесь зимой?

– Я уверен, что закат так же прекрасен, как и восход.

* * *

На месте торжества был установлен муляж птицы феникс. В туркменской мифологии Феникс (Какнус, жар-птица) спустился с неба к мирабу (распорядитель воды и оросительной системы) и попросил воды, чтобы утолить жажду, пообещав взамен чудесное превращение этого места в цветущий сад.

Вероятно, озеро Алтын Асыр, полное возможностей, является подарком Феникса. /// nCa, 13 мая 2019 года