Российский научный центр ЭКОФЕС готов выйти на туркменский рынок водосберегающих технологий

Эльвира Кадырова

Российское научно-производственное объединение ЭКОФЕС намерено наладить сотрудничество с Туркменистаном, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Последовательное внедрение в производство «зелёных» технологий и другие соответствующие задачи в природоохранной деятельности являются одними из приоритетных направлений государственной политики. И в этой сфере Туркменистан благополучно сотрудничает с зарубежными партнёрами.

Научно-производственное предприятие «ЭКОФЕС» – одна из ведущих компаний России в области обеззараживания и очистки воды.

«Для многих стран мира проблема обеспечения населения качественной питьевой водой, рационального водопользования в промышленности и сельском хозяйстве является весьма болезненной, – говорит директор компании «ЭКОФЕС», доктор технических наук Лев Фесенко.

«Обеззараживание воды в современных условиях превратилось в сложную комплексную проблему, поэтому её следует рассматривать с учётом эпидемиологической, гигиенической, экологической, экономической и технологической составляющих», – отметил он.

«Высокий профессионализм, отличное качество изготовляемого оборудования, оригинальность технических и технологических решений, а также безусловная обязательность соблюдения сроков и графиков проектирования, поставок и монтажа позволила ООО НПП «ЭКОФЕС» зарекомендовать себя как надёжного и проверенного временем партнёра», – прокомментировал доктор технических наук Аллаберды Ильясов.

Работая более 20 лет в сфере создания новейших технологий и технических средств очистки и обеззараживания воды, предприятие ЭКОФЕС выполняет весь комплекс работ по проектированию и изготовлению установок дезинфекционной обработки воды «Хлорэфс», проводит научно-исследовательские, проектно-расчетные и пуско-наладочные работы, осуществляет поставку и монтаж технологического оборудования «под ключ», обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ООО НПП «ЭКОФЕС» располагает собственной производственной базой, проектно-конструкторской группой, химической лабораторией и так далее.

Традиционно санитарно-эпидемиологическая безопасность питьевой воды обеспечивается обеззараживанием воды хлором. Однако, у хлора есть альтернатива – это дезинфекция воды низко концентрированного гипохлорита натрия, производимого на месте потребления в нужном количестве путём электролиза раствора поваренной соли.

Располагая богатым опытом производства электролизных установок для получения гипохлорита натрия, НПП «ЭКОФЕС» хорошо зарекомендовало не только на рынке России, но и Украины, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана. Установки от ЭКОФЕС используются водоканалами, плавательными бассейнами, медицинскими и другими учреждениями.

Рациональное использование водных ресурсов является одной из важнейших задач Генеральной программы обеспечения населенных пунктов чистой питьевой водой.

В стране продолжается формирование соответствующей гидротехнической инфраструктуры, что открывает массу возможностей для выгодных решений. Так, в феврале этого года в Каахкинскомэтрапе Ахалского велаята введено в эксплуатацию водоочистное сооружение мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки.

Два водоочистных сооружения планируется построить на территории ашхабадского этрапаБагтыярлык и в этрапе Ак бугдай Ахалского. Мощность будущих заводов составит 150 тысяч и 250 тысяч кубометров питьевой воды в сутки соответственно./// nCa, 7 мая 2019