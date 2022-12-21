Туркменский техноцентр зарегистрировал пять цифровых технологий в 2022 году

Центр Технологий Академии наук Туркменистана запатентовал в 2022 году в Государственной службе по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики страны пять цифровых технологий, предназначенных для различных отраслей экономики, сообщает газета «Туркменистан: Золотой Век».

#1 «Цифровая интерактивная карта археологических памятников, расположенных на территории Туркменистана» имеет важное значение для развития образования, науки, культуры, туризма и т.д. Карта содержит данные об исторических памятниках, их местоположении с указанием административных образований и близлежащей транспортной инфраструктуры, фотоснимки из космоса. В ней предусмотрены функции панорамирования карты, включение/выключение слоев и поиск объектов по имени. На отдельной странице доступны для ознакомления 3D-модели некоторых памятников.

# 2 «Система электронного документооборота E-Doc» – это электронная база документов, где хранятся договора предприятия, заключенные с другими хозяйствующими субъектами, входящая и исходящая корреспонденция, распоряжения руководства. Программа предназначена для внедрения во внутреннюю сеть предприятия.

#3 «Карта навигации для автомобильного транспорта» – это база векторных данных для использования в навигации, логистике, науке и т.д. Программа содержит график транспортных маршрутов, фиксирует дорожные знаки, достопримечательности (магазины, гостиницы, остановки общественного транспорта, спортивные площадки и т. д.). Здания отображаются в 3D в зависимости от этажности, для удобства на карте указаны названия улиц.

# 4 «Программа цифровой школьной сети» – содержит данные об администрации школы, учителях и учениках, расписание уроков отдельно для каждого класса, также позволяет вести электронный классный журнал и электронный дневник учащегося.

#5 «Система управления базой данных о технологических достижениях в мире» дает возможность оперативного поиска и использования новейшей научно-технологической информации. Этот инструмент доступен не только для ученых, но для бизнесменов с целью поиска перспективных международных научно-инновационных проектов.///nCa, 21 декабря 2022 г.