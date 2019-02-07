Трамп наконец выступил с обращением о состоянии страны и Центральной Азии есть на что обратить внимание

Тарик Саиди

Он мастер громких фраз, и их в его выступлении было много. Обращение президента Трампа о состоянии страны, отложенное примерно на три недели от традиционной даты, было переполнено изречениями, нацеленных на сердца не только его избирателей, но и противников.

Речь в целом носила конфронтационный тон, но в ней слышались и нотки примирения. На каждом шагу в словах ощущались разногласия, и с другой стороны, чувство единения.

Он сказал: «Повестка дня, которую я изложу сегодня вечером, не является ни Республиканской, ни демократической. Это-повестка дня американского народа».

Он сказал: «Победа- это не победа нашей партии. Победа-это победа нашей страны».

Сполнымтекстом обращенияТрампа «Осостояниистраны» можноознакомитьсяздесь– https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/full-text-trump-s-state-union-address-n968231

НижеизложеныфрагментыизвыступленияТрампа, напрямую или косвенно касающиеся Центральной Азии:

« Вот уже два года мы занимаемся капитальной перестройкой вооруженных сил. В прошлом году мы потратили на эти цели 700 миллиардов долларов, а в этом потратим 716 миллиардов. Мы также добиваемся от других стран внесения справедливой доли. Наконец-то».

«Долгие годы наши друзья, члены НАТО очень несправедливо с нами обходились. Но теперь мы добились от союзников по НАТО увеличения расходов на оборону в сумме 100 миллиардов долларов. Ониговорили, чтоэтоневозможно».

« В рамках развития вооруженных сил Соединенные Штаты разрабатывают самую современную систему противоракетной обороны. Моя администрация никогда не станет извиняться за то, что Соединенные Штаты отстаивают свои интересы. Например, несколько десятилетий тому назад США заключили с Россией договор, в рамках которого мы согласились ограничить и сократить свой ракетный потенциал».

«Мы неукоснительно соблюдали это соглашение, а Россия неоднократно нарушала его условия. Так продолжалось долгие годы. Именно поэтому я объявил, что Соединенные Штаты официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).У нас действительно не было выбора. Наверное, мы сумеем подписать другое соглашение, подключив к нему Китай и прочие страны. А может, не сумеем. В этом случае мы существенно опередим всех остальных по размерам ассигнований и инновациям».

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«Наши отважные военнослужащие сражаются на Ближнем Востоке почти 19 лет. В Афганистане и Ираке почти семь тысяч американских героев отдали свои жизни. Более 52 тысяч американцев получили тяжелые ранения. На Ближнем Востоке мы потратили более семи триллионов долларов. Будучи кандидатом в президенты, я громко пообещал, что будет новый подход».

«Великие нации не ведут бесконечные войны. Когда я пришел к власти, ИГИЛ контролировало в Ираке и Сирии более 20 тысяч квадратных милей территории. Это было всего два года назад. Сегодня мы освободили практически всю эту территорию от кровожадных убийц. Сегодня, когда мы вместе с союзниками ликвидируем остатки ИГИЛ, пришло время вернуть наших храбрых воинов из Сирии, оказав им дома теплый прием».

«Я также ускорил переговоры по политическому урегулированию в Афганистане. Противоположная сторона тоже с большой радостью участвует в переговорах. Наши войска сражаются с бесподобным мужеством и героизмом, и благодаря их отваге мы теперь можем заниматься поисками политического урегулирования этого долгого и кровопролитного конфликта».

«В Афганистане моя администрация ведет конструктивные переговоры с несколькими афганскими группировками, в том числе, с «Талибаном». Добиваясь прогресса на этих переговорах, мы сможет сократить наш контингент и сосредоточиться на контртеррористических операциях. Мы не знаем, удастся ли нам прийти к соглашению, но мы прекрасно понимаем, что после 20 лет войны пора, по крайней мере, попытаться установить мир. Другаясторонахочеттогоже. Времяпришло».

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« Моя администрация решительно противостоит ведущему государственному спонсору терроризма, каким является радикальный иранский режим. Это радикальный режим. Они совершают плохие, плохие поступки. Чтобы эта безнравственная диктатура не стала обладателем ядерного оружия, я аннулировал катастрофическую ядерную сделку США с Ираном».

А прошлой осенью мы ввели против этой страны самые суровые санкции. Мы будем пристально следить за режимом, который скандирует «Смерть Америке!» и грозит геноцидом еврейскому народу. Мы ни в коем случае не станем игнорировать мерзкую отраву антисемитизма и будем наблюдать за теми, кто распространяет этот яд».

Какможнорезюмировать выделенныефрагменты обращения Трампа:

США щедро профинансируют создание современной системы противоракетной обороны и их не будет волновать то, что это спровоцирует очередную гонку вооружений.

США, после аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальностис Россией, могут заключить еще один договор, который может включить Китай. В случае, если новый договор не может быть заключен, администрация Трамп не пожалеет финансов на наращивание потенциала сил РСМД.

Политическое решение в Афганистане находится в поле зрения, но США хотели бы «сократить свое присутствие в этой стране» (а не вывести свои войска оттуда) и сосредоточиться на борьбе с терроризмом.

Жесткие санкции в отношении Ирана – «самые жесткие санкции, когда-либо введенные нами в отношении страны» – останутся в силе.

Чтокасаетсяторговойполитики, тоТрампзаявил: « Сегодня мы четко заявляем Китаю, что приходит конец его многолетней практике, когда он наносил ущерб нашим предприятиям, крал нашу интеллектуальную собственность, американские рабочие места и американское богатство».

Выразив «уважение» вадресПрезидентаСи, Трампсказалотом, чтосейчасведется работа над новым соглашением.

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Центральная Азия должна принять к сведению некоторые нюансы, созданные его речью.

Афганистан

Трамп заявил, что США ведут переговоры с различными группировками, включая талибов. Он не упомянул ни афганское правительство, ни его роль в мирном процессе.

Он также не признал присутствия каких-либо других мирных процессов, включая переговоры, проводимые Россией, где в качестве одной из сторон выступает афганское правительство (фракция Абдуллы) и не представлена другая сторона (фракция Гани).

Выступление Трампа создает впечатление, будто он не придает большого значения интересам или озабоченностям действующего правительства в Кабуле, поскольку такое решение ему по душе.

Он присоединил вопрос о борьбе с терроризмом к развязке войны в Афганистане, и тут возникает несколько возможностей для Центральной Азии. Некоторыерешениямогутприниматься с оглядкойнадолгосрочныеаспекты.

Ракеты средней дальности

В настоящее время лишь несколько стран имеют в арсенале ядерные ракеты средней дальности, и США и Россия не входят в их число. В результате договора РСМД, подписанного США и СССР в 1988 году, обе страны ликвидировали свои арсеналы ракет средней дальности.

С выходом из РСМД администрация Трампа возвращает мир к эпохе холодной войны. Если Трамп пообещал в своем послании «существенно опередить всех остальных по размерам ассигнований и инновациям», то легко можно предсказать реакцию политиков в Москве и Пекине.

РСМД не имеют фиксированного диапазона. Все зависит от полезной нагрузки и ряда других факторов, но в целом ракету с дальностью полета от 3500 до 5000 км можно назвать РСМД.

Если Трамп создаст базу РСМД в Европе, Путин может разместить ее в Крыму. Если Трамп создаст ‘современную’ систему противоракетной обороны, Путин может ответить изобретением ракеты, которая пробьёт этот щит. Это начало порочного круга, который, как нам казалось, мы оставили позади в 20 веке.

Как и в эпоху холодной войны, каждая страна, которая считает себя мировой державой, будет искать места по всему миру для размещения своих ракетных баз.

Будем надеяться, что здравомыслие каким-то образом восторжествует, но если этого не произойдет, Центральной Азии придется быть очень осторожной. Целесообразным путемможет стать поддержание демонстративного и прозрачного нейтралитета.

Иран

Политика Трампа в отношении Ирана полна противоречий. С одной стороны, он пытается спровоцировать экономический коллапс в Иране, а с другой – предоставляет льготы нескольким странам и организациям в обход санкций.

Одним из путей для Центральной Азии является выработка совместной политики в отношении Ирана и требование коллективного освобождения от американских санкций. Это можно обсудить и это выполнимо.

Китай

В то время как Трамп угрожает ввести ответные пошлины на импорт из Китая – он уже сделал довольно много – факт остаётся фактом: США нужен Китай по многим причинам. Есть предел тому, как далеко могут зайти США в нанесении ущерба интересам Китая, не нанося ущерба собственным интересам.

В этой напряженности есть и возможности для Центральной Азии, нужно лишь оценить ситуацию в реальном времени. /// nCa, 7 февраля 2019 года