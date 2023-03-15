В банкротстве банка SVB есть важные уроки для Центральной Азии

Анализ nCa

Потребовалось всего 48 часов паники вкладчиков, чтобы обрушить SVB (Silicon Valley Bank – банк Силиконовой долины), который был надежным союзником стартапов и инновационных предприятий.

Эксперты надеются, что падение SVB не превратится в лавину, хотя и не совсем уверены в этом. Кроме того, существует более или менее единодушное мнение о том, что кризис не распространится на Азию.

С грустью на ум приходит пословица о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. — Те, кто верят, что творят добро, могут в конечном итоге наоборот пострадать от своих деяний – это также называется законом непреднамеренных последствий.

Печаль глубока, потому что SVB встал на сторону тех, кто осмелился мечтать. Стартапы на переднем крае технологий, технологические предприниматели с идеями, на которые не сделали бы ставки даже их матеря, привлекательные, но непроверенные идеи – именно такие предложения приветствовались в SVB. Это был банк, не похожий ни на один другой.

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Вот краткая версия того, что произошло, по сообщениям Aljazeera, CNBC и Daily Mail:

Почти половина клиентуры SVB была представлена компаниями в области технологий и естественных наук, поддерживаемых венчурным капиталом. Банк владел 3234 компаниями, что давало банку право покупать в них акции.

Затем депозиты банка выросли во время пандемии COVID, поскольку все больше и больше людей хотели защитить свои активы в банке, и всего за два года его депозиты утроились до 189 миллиардов долларов к 2021 году, сообщает The Wall Street Journal.

Затем руководство решило вложить большую часть избыточных средств в высокодоходные долгосрочные облигации, а также 80 миллиардов долларов в 10-летние ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, с доходностью 1,5 процента, вместо краткосрочных ценных бумаг Министерства финансов, с доходностью всего 0,25 процента.

Это оставило банк с депозитной базой, сильно смещенной в сторону технологических фирм с огромными счетами, превышающими 250 000 долларов, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).

К концу 2022 года подавляющее большинство депозитов банка, 157 миллиардов долларов, хранилось чуть более чем на 37 000 счетах, которые превышали лимит страхования вкладов FDIC.

Затем банк продолжил работу в обычном режиме, занимая краткосрочные средства у вкладчиков и предоставляя долгосрочные кредиты без каких-либо процентных ставок – даже несмотря на то, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил о грядущем повышении процентных ставок.

Поскольку клиенты начали требовать возврата своих денег по мере восстановления экономики, SVB пришлось продать свои долгосрочные активы на сумму 21 миллион долларов со средней процентной ставкой около 1,8 процента.

Это означало, что банк потерял 1,8 миллиарда долларов от продаж, в результате чего руководители отчаянно пытались привлечь более 2 миллиардов долларов, чтобы заполнить брешь.

“Руководство взвинтило процентные ставки, недооценило вывод средств клиентами, наняло не тех людей и не смогло продать акции”, – пишет Энди Кесслер для the Journal.

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В анонсе к вебинару Oxford Analytica, который состоится 16 марта 2023 года, говорится: «Цепная реакция уже распространилась далеко: крупнейшие кредиторы криптовалютной индустрии, Silvergate Capital и Signature Bank, являются наиболее известными учреждениями, ориентированными на технологии, которые разорились в Соединенных Штатах, но перспективные технологические фирмы в широком спектре стран – Китае, Соединенном Королевстве, Дании, Германии, Индии, Израиле и Швеции – также сильно подвержены случившемуся. Поскольку иностранный технологический сектор не так устойчив, как его американский аналог, многие из этих фирм сейчас сталкиваются с экзистенциальным кризисом; многие перестанут существовать без государственной помощи».

«Крах SVB является наиболее заметной корпоративной жертвой политики Федеральной резервной системы США по повышению процентных ставок для снижения инфляции. Эпоха дешевых денег, от которой зависело целое поколение технологических фирм и на которую они делали ставки, теперь подошла к концу. Однако это не единственная проблема, с которой сталкиваются устоявшиеся и формирующиеся технологические компании: антимонопольное регулирование, законы о защите данных и неприкосновенности частной жизни, а также обязательства поставщиков цифровых услуг по кибербезопасности ужесточаются во всем мире, а потребительский спрос после пандемии ниже, чем ожидали «большие технологии», – говорится в сообщении.

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Центральная Азия может извлечь два набора уроков из трагедии SVB.

Первый набор посвящен целостному подходу к банковскому бизнесу.

SVB превосходно финансировал “зеленые”, инновационные, экологичные проекты. Отчасти это и погубило его – в портфолио не было необходимого разнообразия.

Например, из общего числа проектов в области солнечной энергетики в США 62% были профинансированы SVB.

В финансировании проектов, SVB играл роль, которая обычно возлагается на международные и региональные финансовые учреждения, такие как АБР и ЕБРР, или национальные фонды развития.

Отчасти причина в том, что для американского типа капитализма характерно четкое удаление правительства от бизнеса, за исключением случаев, когда финансовая помощь становится необходимой.

В дополнение к отсутствию разнообразия в портфеле, не было профессионального признания того факта, что условия пандемии помогли увеличить депозитную базу SVB. Оглядываясь назад, можно сказать, что должен был существовать какой-то план по преодолению пост-пандемийной ситуации, потенциально предлагающий лучшие альтернативы, чем скромные дивиденды от SVB.

Существует также тот факт, что ФРС предупреждала в течение полугода о грядущем повышении процентных ставок, но SVB не предпринял никаких превентивных мер. Возможно, отчасти причина заключается в том, что должность главного специалиста по управлению рисками оставалась вакантной в течение 8 месяцев. — Лаура Изурьета покинула банк в апреле 2022 года, а ее замена Ким Олсон вступила в должность в январе 2023 года.

Команда консервативных банкиров, возможно, вела бы бизнес по-другому. Мы говорим это, не пытаясь возложить ни малейшей вины на команду SVB. Сам банк принадлежал к своему собственному классу; не только американские, но и предприятия и частные лица из многих других стран обращались к SVB за финансированием своих смелых идей.

Для Центральной Азии было бы целесообразно активно финансировать новые идеи, но при этом должна быть доступна форма государственно-частного партнерства. В идеальной ситуации глобальные и региональные институты развития и финансирования, фонды развития региональных и дружественных стран, государственные, частные банки и банки со смешанной формой собственности – все должны объединить усилия для поддержки стартапов и инновационных технологий. — Риск должен быть распределен.

Второй набор уроков переносит нас на чувствительную территорию.

Было несколько вещей, которые, если были правомерны, но служили отвлекающими факторами в ответственном и профессиональном управлении SVB.

Банк твердо сфокусировался на «инициативах пробуждения». Мы оставим все как есть, без дальнейших комментариев.

Джей Эрсапа, директор по рискам банка в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, организовал множество инициатив ЛГБТК, в том числе месячную кампанию гордости и внедрил “безопасное пространство” для сотрудников. Упомянув эту сферу, не будем дальше в нее углубляться.

Банк внедрил «список разнообразных кандидатов на руководящие должности в США» и ввел свои первые шесть групп поддержки сотрудников для азиатов, чернокожих, испаноязычных, ЛГБТК, ветеранов, военнослужащих и женщин-служащих. И к тому времени, когда банк рухнул в пятницу, в правление SVB входили “1 чернокожий”, “1 член ЛГБТК+” и “2 ветерана”.

Нет никаких сомнений в том, что мы должны быть инклюзивными и воздерживаться от всех видов дискриминации. Однако, когда мы отбираем человека для трудоустройства, нужно четко сосредоточиться на его характеристиках, подходящих по требованиям рабочего места. При этом мы не должны принимать во внимание пол, сексуальную ориентацию, цвет кожи, этническую принадлежность или что-либо еще. Это было бы истинной инклюзивностью.

Если мы будем настаивать на привлечении на рабочие места членов групп общества, определенных SVB, мы проявим несправедливость по отношению к людям, пусть принадлежащим к общей массе, но более квалифицированным под соответствующую должность.

Еще раз, мы действительно опечалены падением SVB и надеемся, что из пепла банка возникнет что-то лучшее.

Банковскому и финансовому сектору Центральной Азии следует изучить этот случай со всех возможных точек зрения. /// nCa, 15 марта 2023 г.