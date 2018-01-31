Сирия: безумие Трампа, турецкая памятка и как все это связано с Центральной Азией

Тарик Саиди

Вопреки всей мудрости и здравому смыслу, Трамп налаживает сотрудничество с террористами в Сирии. Это, конечно, скажется негативно не только на самой Сирии, но также отзовется катастрофой в многих частях мира, в том числе в Центральной Азии.

И США под предводительством Трампа окажутся среди проигравших.

* * *

Трамп ведет себя как тот самый глупец, взбирающийся на дерево, из восточной африканской сказки.

Вот о чем повествует эта сказка:

Давным-давно в стране под названием Земля Надежды и Изобилия, жил мудрец по имени Муманьи. Он был тихого нрава, редко говорил, но когда уж вступал в беседу, люди задыхались от его мудрости. Все восхищались им, и приглашали его в гости на дни рождения младенцев, по случаю высокого урожая или во время отлова опасных леопардов.

Однажды молодой человек по имени Мутей заметил Муманьи. «Он выглядит не очень мудрым», – сказал Мутей.

«Ох, он очень умен», – подтвердили его друзья.

Но Мутей был дерзким, смелым и весьма самоуверенным юношей.

«Я лучше владею резьбой по дереву», – возразил Мутей, – «Готов поспорить, он ничего не знает о деревьях».

«Будь осторожен в словах», – предупредили друзья Мутея. «Муманьи говорит, что неразумно плохо отзываться о людях».

«Что знает Муманьи?!», – с вызовом крикнул Мутей, войдя в лес.

В этот день он шел по лесу. Солнце палило, но Мутею было все равно. Он присмотрел симпатичную ветку, быстро взобрался на дерево, залез на желаемую ветку и стал рубить ее своим мачете.

Мимо проходил Муманьи. Когда он увидел юношу, сидящего на ветке, которую тут же еще и пилит, он окликнул его.

– Мутей!, – крикнул он.

– Здравствуй, Муманьи, – ответил Мутей, продолжая рубить. Он уже на половину прорубил ветку, мечтая о том, что он смастерит из нее.

– Мутей, – сказал Муманьи, стоя прямо под деревом, – ты не должен рубить ветку, на которой сидишь.

Мутей просто рассмеялся: «Все думают, что ты мудрый, Муманьи, и все хвалят тебя. Но что тебе известно о ветвях и деревьях?»

– Я знаю, что нельзя пилить сук, на котором сидишь, – ответил Муманьи.

– И почему это?, – рассмеялся Мутей.

– Мутей, мой друг, если ты спилишь ветку, на которой сидишь, ты упадешь и переломаешь себе руки и ноги.

– Ха!, – поиздевался Мутей, – Скажи мне, Муманьи, сколько ветвей ты срезал в своей жизни?

– Я никогда не спиливаю ветки, – ответил Муманьи.

– Я это подозревал, – сказал Мутей, – а я спилил десятки и десятки веток. Конечно, я знаю больше, чем ты о деревьях.

– Мутей, мой друг, – ответил Муманьи, – я уверен, что есть много вещей, которые тебе известны, даже то, чего я не знаю, но в одном я уверен, если пилить ветку, на которой сидишь, можно упасть на землю.

Мутеи просто засмеялся: «Другие люди думают, что ты мудр, Муманьи, но я не вижу здесь мудрецов сейчас».

Муманьи пожал плечами и отправился в путь. Он знал, что только дураки воображают, что знают все.

Тем временем Мутей продолжал рубить, и, конечно же, как только он срубил ветвь, он упал на землю и сломал руки и ноги.

http://www.uexpress.com/tell-me-a-story/2001/8/5/the-foolish-tree-climber-an-east

* * *

Еще одна похожая по содержанию притча – это басня о дровосеке из Гуры:

Дровосек из Гуры отправляется рубить дрова для своей семьи. Он пилит ветку, на которой сидит, а священник предупреждает его, что он упадет и умрет. Дровосек игнорирует его слова. Через некоторое время ветка ломается и он падает.

http://dastoryweaver.blogspot.com/2011/05/woodcutter-from-gura.html

* * *

Совершенно не задумываясь о будущем развитии событий, может потому, что не способен на это, Трамп встал на сторону с курдской террористической группировкой в Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посвятил этой теме статью, которая была опубликована в New York Times 28 января 2018 года.

При этом ряд пунктов непосредственно касается и Центральной Азии.

Америка выбрала не того партнера

Мевлют Чавушоглу

28 января 2018 г

Анкара, Турция – Соединённые Штаты связаны с Ближним Востоком имеющимися у них в этом регионе интересами, а у Турции одна лишь общая граница с Сирией и Ираком составляет 800 миль. В итоге Вашингтон и Анкара вместе добиваются одной и той же цели — разгромить террористические организации, которые угрожают обеим странам.

ДАИШ – это наш общий враг, и победа над группировкой не была бы возможной без активного участия Турции.

Причём даже после военной победы над ИГ в Сирии и Ираке Анкара продолжает вносить свой вклад в эту борьбу с террористами. Турецкая армия в 2016 году сыграла ключевую роль в освобождении сирийского города Джераблус от боевиков ДАИШ. Кроме того, турецкая сторона задержала более 10 тыс. боевиков из ИГ и различных филиалов «Аль-Каиды», депортировала около 5800 террористов и не препятствовала проникновению в страну более 4 тыс. подозрительных лиц.

ДАИШ утратила контроль над территориями в Сирии и Ираке, но всё ещё сохраняет способность наводить ужас. Турецкие власти недавно провели операции против нескольких филлиалов группировки и подорвали её усилия по реорганизации.

Американские официальные лица заявили нам, что США хотят продолжить своё участие и им в Сирии нужны наземные силы, чтобы помешать остаткам ИГ провести перегруппировку. Однако борьба с ИГ не может и не должна означать того, что мы в нашем регионе не будем бороться с другими террористическими группировками, которые представляют угрозу для безопасности наших граждан и нашей страны.

Тупиковая ситуация между Вашингтоном и Анкарой была создана Соединёнными Штатами, когда те выбрали себе в сирийской войне «местного партнёра» — группировку, которую даже американское правительство признаёт террористической.

Отряды народной самообороны (YPG) — это такая же нелегальная террористическая организация, как и Рабочая партия Курдистана (РПК) — только под другим названием.

Эти группировки имеют разные названия, и у них очень сложные структуры, но это не может скрыть реального положения дел. Ими руководят одни и те же люди, члены этих группировок проходят подготовку в одних и тех же лагерях, у них общая организационная и военная структуры, они используют одни и те же пропагандистские инструменты и финансовые ресурсы.

Рабочая партия Курдистана управляет YPG, а смертники РПК проходят подготовку в лагерях YPG в Сирии. И, к нашему разочарованию, США предоставляют вооружения террористам YPG/РПК по ту сторону наших границ с Ираком и Сирией, вдобавок Америка также осуществляет их подготовку.

Союзник НАТО, вооружающий террористическую организацию, которая нападает на другого союзника НАТО, является существенным нарушением всего, за что выступает НАТО. Это аномалия политики, которую необходимо исправить.

США осознают, какой вред подобная политика наносит авторитету НАТО, и исправят её, вновь поставив на первое место долгосрочные интересы своих союзников. Американская опора на народные отряды защиты – это ошибка, учитывая, Соединенные Штаты уже имеют дееспособного партнера в лице Турции.

Турция, однако, не может позволить себе ждать, когда со временем эта политика будет скорректирована. Разделение лишь на словах озабоченности Турции вопросами безопасности не приведет к устранению данных угроз и опасностей.

В последние недели турецкие власти зафиксировали рост угроз со стороны лагерей YPG и ДАИШ в Сирии. Террористы в сирийской провинции Африн угрожали жизни и имуществу как жителей региона, так и турецкому населению вдоль границы.

Мы должны были действовать, и поэтому Турция начала операцию “Оливковая Ветвь” против террористов в Африне.

У этой операции есть чёткая цель: обеспечить безопасность турецких границ и нейтрализовать террористов. И осуществляется она в рамках международного права и в соответствии с нашим правом на самооборону. Мишенями являются террористы, их оплоты, их оружие и связанная с ним инфраструктура. Турецкая армия действует с максимальной осторожностью, чтобы не нанести ущерб гражданскому населению.

Мы уже существенно активизировали наши гуманитарные усилия, создав лагеря для оказания помощи беженцам из Африна. Мы уже приняли у себя более трех миллионов сирийцев, а турецкие гуманитарные организации помогают тем, кто нуждается в нашей поддержке.

Турция продолжит свою миссию до тех пор, пока террористы не будут ликвидированы. Анкара не согласится на создание сепаратистских анклавов и убежищ для террористов, которые угрожают национальной безопасности Турции и действуют вопреки воле сирийского народа.

Турция уже активно участвует в политическом процессе, нацеленном на поиск выхода из сирийской трясины. Сохранение территориальной целостности Сирии — это ключевой момент для усилий по достижению мира. А зачистка от террористов открывает возможности для мира. Мы стремимся к будущему, которое станет свободно от террористических структур, взрывоопасных соседей, войн и гуманитарных катастроф в нашем регионе. Турция заслуживает уважения и поддержки со стороны Соединённых Штатов в этой важной борьбе

[Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции.]

https://www.nytimes.com/2018/01/28/opinion/us-turkey-syria-allies.html

* * *

Мир, в том числе и Центральная Азия, должны добавить свой голос к обеспокоенности Турции, потому что махинации Трампа не знают границ. Щелкая жирными пальцами, погруженными в двойной чизбургер, он извергает все, что приходит на ум, или, скорее всего, что приходит его пальцам, потому такой увядший разум, как у Трампа, похоже, не способен играть большой роли во публичных выступления.

* * *

Конечно, в своей статье Чавушоглу аккуратно описал недостатки в стратегии Трампа и представил обоснование операции в Африне.

Каждый беспристрастный ум окажет моральную поддержку идеям Чавушоглу.

Кроме того, необходимо отметить огромное значение его статьи для Центральной Азии.

В самом начале статьи глава турецкого МИД указывает, что «Соединенные Штаты связаны интересами с Ближним Востоком, у Турции одна лишь общая граница с Сирией и Ираком составляет 800 миль».

Это определяющий аргумент для лиц, принимающих решения в Центральной Азии – если США имеют некоторые реальные или воображаемые интересы в Афганистане, то у Центральной Азии достаточно протяженная и непосредственная граница с этой беспокойной страной. Поэтому логично, что Центральная Азия не может позволить себе слепо следовать американской политической линии в Афганистане.

Этот момент настолько важен, что его необходимо перефразировать и вновь подчеркнуть – даже если США и Центральная Азия разделяют некоторые общие опасения по поводу Афганистана, методы решения этих проблем будут отличаться по географическим причинам. Центральная Азия не может позволить себе быть партнером США в кровопролитной войне в Афганистане, когда существуют мирные средства для тех, кто искренне желает мира на афганской земле.

Как пишет Чавушоглу, «Американские официальные лица заявили нам, что США хотят продолжить своё участие и им в Сирии нужны наземные силы, чтобы помешать остаткам ИГ провести перегруппировку. Однако борьба с ИГ не может и не должна означать того, что мы в нашем регионе не будем бороться с другими террористическими группировками, которые представляют угрозу для безопасности наших граждан и нашей страны».

Это вполне применимо к тому, что творится в Афганистане. Названия разные, а стратегии не отличаются, при чем это не новые стратегии, а унаследованные от предыдущих эпох. Возникает чувство дежавю, если наблюдать за тем, как США систематически культивируют ИГИЛ (ДАИШ) в Афганистане. Многие наблюдатели, в том числе Хамид Карзай, бывший президент Афганистана, говорили об этом. — В конце концов, когда-то дядя Сэм породил Аль-Каиду.

Чавушоглу указывает: «Союзник НАТО, вооружающий террористическую организацию, которая нападает на другого союзника НАТО, является существенным нарушением всего, за что выступает НАТО. Это аномалия политики, которую необходимо исправить».

Это тревожный сигнал для НАТО и Центральной Азии.

Если НАТО отреагирует на все это молчанием и не дистанцируется от американской позиции, это полностью разрушит остатки авторитета этого непростого альянса.

Центральная Азия должна следить за реакцией НАТО. Если ничего конкретного не произойдет, и североатлантический альянс не предпримет конкретных шагов для демонтажа этого союза между США и террористическими курдскими группировками, это докажет, что НАТО не является надежным партнером. — Здесь на заметку нужно взять следующее: взаимодействие с отдельными странами по существу – возможно; партнерство с НАТО как организацией – нет.

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По сути, стратегия администрации Трампа кристально ясна – они пытаются посеять семена курдского государства прямо на пороге Турции. Однако из-за ряда факторов, в том числе линий, нарисованных на карте Черчилля, этот план приведет к громадному кровопролитию, а не к желаемым результатам.

Трампу, как наименее интеллектуально одаренному человеку, когда-либо занимавшему Белый дом, следовало бы лучше советоваться со своими советниками. Не только Турция, но и три других могущественных в региональном отношении государства противостоят идее формирования курдского государства под каким бы то ни было названием. Россия и Китай – в числе естественных союзников этого противостояния. /// nCa, 31 января 2018 года