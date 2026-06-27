Объем ж/д перевозок между Казахстаном и Туркменистаном резко вырос на фоне развития коридора

Грузовые железнодорожные перевозки между Казахстаном и Туркменистаном продемонстрировали уверенный рост в первые месяцы 2026 года. Это подчеркивает укрепление региональных торговых связей и расширение роли восточной ветки Международного транспортного коридора «Север — Юг».

По данным национального железнодорожного оператора «Казахстан темир жолы» (КТЖ), объемы двусторонних ж/д перевозок с Туркменистаном в первом квартале (январь–март) 2026 года выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это внесло вклад в общий 34-процентный рост железнодорожных грузоперевозок Казахстана со всеми странами Центральной Азии за указанный период. Более свежие данные указывают на еще более мощную динамику: за первые пять месяцев года грузопоток между двумя странами вырос на 46%.

Хотя абсолютные показатели двустороннего тоннажа в публичной отчетности остаются ограниченными (что связано с коммерческой тайной и агрегированием региональной статистики), процентный прирост отражает значительный подъем по сравнению с ранее скромными базовыми показателями на этом маршруте.

Рост обусловлен модернизацией инфраструктуры, тарифными преференциями и усилиями по увеличению пропускной способности железнодорожного коридора Казахстан — Туркменистан — Иран, который является ключевым сегментом маршрута «Север — Юг» с потенциалом в несколько миллионов тонн ежегодно в среднесрочной перспективе.

Товарные группы, обеспечившие рост

Увеличение объемов обеспечивается за счет сочетания казахстанского экспорта, обратных потоков и транзитных грузов. Надежные данные из отчетов КТЖ по торговле в Центральной Азии (где Туркменистан является заметным и растущим компонентом) выделяют несколько ключевых категорий товаров:

Зерно и продукция агропромышленного комплекса: Экспорт резко вырос: в первом квартале 2026 года объемы поставок зерна по центральноазиатским маршрутам достигли 2,08 млн тонн, что на 50% больше в годовом исчислении. Казахстан, будучи крупным производителем зерна, продолжает использовать железную дорогу для надежных поставок региональным партнерам.

Экспорт резко вырос: в первом квартале 2026 года объемы поставок зерна по центральноазиатским маршрутам достигли 2,08 млн тонн, что на 50% больше в годовом исчислении. Казахстан, будучи крупным производителем зерна, продолжает использовать железную дорогу для надежных поставок региональным партнерам. Черные металлы: Объем перевозок вырос на 43% до 442 000 тонн за тот же период, что отражает промышленный спрос.

Объем перевозок вырос на 43% до 442 000 тонн за тот же период, что отражает промышленный спрос. Нефтепродукты: Скромный, но стабильный рост экспорта на 6% до 212 000 тонн.

Скромный, но стабильный рост экспорта на 6% до 212 000 тонн. Обратные и транзитные потоки: Поставки химической продукции (например, кальцинированной соды) удвоились, достигнув 36 000 тонн; поставки плодоовощной продукции выросли на 50% до 28 000 тонн; перевозки цветной руды увеличились на 10%. Транзит нефтепродуктов и черных металлов также продемонстрировал уверенный рост.

Параллельно зафиксирован рост контейнерных перевозок, что согласуется с сообщениями Туркменистана о почти двукратном увеличении общего объема контейнерных грузов в конце 2025 года, большая часть которых была связана с маршрутами «Север — Юг».

Оптимизм, сдерживаемый осторожностью

Текущая динамика является позитивным сигналом для экономической интеграции в Центральной Азии и за ее пределами, обещая сокращение сроков доставки, диверсификацию торговых путей и новые возможности для экспортеров и логистических провайдеров. Официальные лица обеих стран подчеркивают, что модернизация инфраструктуры и упрощение пограничных процедур являются главными факторами устойчивого роста.

Однако эксперты советуют сохранять сдержанный оптимизм. Хотя восточная ветка коридора «Север — Юг» получила расширение пропускной способности, на долгосрочную траекторию развития могут повлиять такие проблемы, как дисбаланс направлений грузопотоков, инфраструктурные «узкие места» на определенных участках, а также более широкие региональные геополитические и экономические факторы.

Для поддержания таких темпов потребуются дальнейшие инвестиции в пропускную способность железных дорог, цифровизация таможни и сбалансированное развитие двусторонней торговли.

По мере углубления сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном в рамках многосторонних структур, железнодорожное сообщение остается перспективной артерией для регионального процветания — артерией, которая при должном внимании может принести долгосрочную выгоду для торговли и взаимосвязанности./// nCa, 27 июня 2026 г.