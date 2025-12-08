Транспортная интеграция Центральной Азии: вклад Узбекистана и Туркменистана

Ибрагимова Дилдора, Начальник Управления Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Министерстве транспорта РУз

Транспортное сотрудничество Узбекистана и Туркменистана сегодня приобретает стратегическое значение, формируя новую архитектуру связности Центральной Азии и создавая дополнительные возможности для выхода региона в широкое евразийское пространство.

Две страны стоят на пересечении ключевых транзитных маршрутов Восток–Запад и Север–Юг, что определяет высокую востребованность совместных проектов в сфере логистики, мультимодальных перевозок

и цифровых решений.

Благодаря взвешенной политике Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева, укрепляется атмосфера добрососедства и доверия, углубляется транспортная взаимосвязанность и интеграция в регионе.

Как отметил глава государства в своей недавней статье «Центральная Азия на пороге новой эпохи»: «Постепенно рождается то, что можно назвать новой региональной идентичностью Центральной Азии. Формируется чувство принадлежности к единому региональному пространству, где соседство – это не вызов, а возможность, где успех одного становится общим достижением».

Взаимодействие Узбекистана и Туркменистана ярко отражает эту тенденцию: усиливая синхронизацию инфраструктурных проектов и упрощая транзитные процедуры, страны создают основу для более конкурентоспособных и устойчивых логистических цепочек.

За 9 месяцев 2025 года объемы грузоперевозок между странами увеличились на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,3 млн. тонн.

При этом наибольшая доля перевозок (43%), приходится на автомобильный транспорт , что делает его одним из ключевых элементов транспортной связности между двумя странами. Маршруты через туркменскую территорию обеспечивают Узбекистану выход к Каспийскому морю, Ближнему Востоку и Ирану, что делает это направление ключевым для диверсификации внешней торговли.

Благодаря модернизации пунктов пропуска, оптимизации процессов и внедрению цифровых инструментов объём автоперевозок демонстрирует устойчивый рост.

Ввод в эксплуатацию реконструированного комплекса Фарапского автодорожного таможенного поста в декабре 2024 года стал значимым шагом в развитии региональной транспортно-логистической инфраструктуры.

В результате модернизации, пропускная способность объекта выросла до 1000 транспортных средств в сутки, что вдвое превышает прежний показатель. Это обновление инфраструктуры не только усилило пропускную способность коридора, но и создало дополнительные возможности для увеличения торговых потоков между странами.

С 2025 года между Узбекистаном и Туркменистаном достигнута договорённость об установлении паритетных условий по сборам и платежам за перевозки автомобильным транспортом на территориях обеих стран, что обеспечивает прозрачные и равные условия для перевозчиков, снижает расходы на транспортировку, упрощает транзит и повышает эффективность автомобильных перевозок.

Для дальнейшего расширения автомобильных перевозок целесообразно рассмотреть возможность совместной работы над оптимизацией отдельных процедур, включая визовые формальности, чтобы создать для перевозчиков более гибкие и удобные условия.

Кроме этого, укрепляется сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта , который занимает особое место в двусторонних отношениях.

Через территорию Туркменистана существует устойчивый логистический доступ к портам Туркменбаши на Каспийском море и Бендер-Аббас на Персидском заливе, что значительно расширяет возможности мультимодальных перевозок в направлении Кавказа, Турции, Европы и Ближнего Востока.

Совместная работа железнодорожных администраций направлена на увеличение пропускной способности стыковых станций, оптимизацию тарифных решений и развитие контейнерных сервисов, что позволяет повышать скорость и стабильность перевозок.

При этом тарифная поддержка стала одним из ключевых инструментов стимулирования транзита. На перевозку грузов через Туркменистан и Узбекистан предоставляются скидки до 50 % в зависимости от номенклатуры перевозимых грузов и маршрута следования, что способствует стабильности транзита и формированию надёжных условий для перевозчиков.

Особое значение для развития мультимодальных цепочек имеет морская инфраструктура Туркменбаши. Модернизированный международный порт стал одним из ключевых узлов Транскаспийского сообщения.

В целях расширения сотрудничества в августе 2025 года в городе Туркменбаши был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана, предусматривающий взаимодействие в области судостроения.

Параллельно активными темпами развиваются международные транспортные коридоры, обеспечивающие транзитный рост для всех участников маршрутов.

Одним из таких примеров является маршрут CASCA+, объединяющий Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию и функционирующий с 2019 года. За шесть лет существования был создан Координационный совет по его развитию, предоставлены тарифные льготы до 70% для грузоперевозок и сформированы благоприятные условия для операторов.

В результате объём экспортных и импортных грузов Узбекистана по маршруту в 2024 году составил 1 млн. тонн, что в пять раз больше показателей 2019 года.

Для развития данного коридора важно скоординировать усилия по обеспечению бесперебойных грузоперевозок через порт Туркменбаши, проведению дноуглубительных работ на причалах и увеличению количества паромов.

Одновременно ведется работа по развитию альтернативного маршрута через Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турцию. Так, в ноябре месяце 2023 года в городе Ташкенте Республики Узбекистан в рамках проведенного заседания министров ОЭС был подписан Протокол многосторонней встречи профильных министерств в сфере транспорта между четырьмя странами (Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция) по формированию международного мультимодального коридора между Азией и Европой через “Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция”.

Его реализация позволит соединить страны Азиатско–Тихоокеанского региона с государствами Европейского союза через территории Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции, создавая новый устойчивый логистический коридор.

Для развития коридора важно усилить совместную работу по созданию конкурентной провозной стоимости и благоприятных условий для перевозок грузов по железным дорогам Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции, унификации нормативно–правовых и технических стандартов и повышению транспортной взаимосвязанности стран-участниц.

В сфере авиационного сотрудничества 22 августа 2025 года в Туркменбаши был подписан Протокол между Министерством транспорта Узбекистана и Государственной службой “Туркменховаёллары” о развитии сотрудничества в гражданской авиации, предусматривающий организацию возобновления регулярных рейсов между странами.

Нарастание объёмов перевозок, диверсификация маршрутов и повышение уровня технологического взаимодействия формируют условия для создания нового логистического пространства Центральной Азии, где Узбекистан и Туркменистан выступают взаимодополняющими элементами региональной инфраструктуры.

Совместные усилия по модернизации транспортных коридоров, цифровизации процессов и созданию благоприятных условий для грузовладельцев формируют устойчивый фундамент для долгосрочного развития.

В будущем углубление сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном станет важным фактором транспортной интеграции региона в евроазиатскую сеть, усиления конкурентоспособности маршрутов, создания новых логистических альтернатив и превращения Центральной Азии в главный транзитный узел континента. ///nCa, 8 декабря 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)