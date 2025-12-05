Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс отверг предположения о том, что Брюссель стремится к политической или экономической экспансии в регионе, подчеркнув, что растущее участие блока обусловлено исключительно взаимной выгодой и стремлением к стабильности.

“Мы не являемся непосредственными соседями и нас очень трудно обвинить в каких-то попытках экспансии за счет стран Центральной Азии, будь то политическая или экономическая экспансия в регионе”, – сказал Стипрайс в интервью, опубликованном во вторник казахстанским информационным агентством “КазТАГ”. – Я считаю, что наши отношения полностью основаны на взаимной выгоде”.

Стипрайс, латвийский дипломат, занявший свой пост в начале этого года, недвусмысленно признал присутствие двух доминирующих держав в регионе. “Конечно, мы понимаем, что здесь присутствуют и другие партнеры, игроки, иногда можно так выразиться. Конечно же, это и Китай, это Российская Федерация”, – сказал он.

Эти замечания, по-видимому, направлены на то, чтобы развеять любые опасения, особенно в российских и региональных СМИ, по поводу того, что увеличение инвестиций и дипломатической активности Европейского союза равносильно новой “Большой игре”, соперничеству с Москвой и Пекином.

Европейские официальные лица резко активизировали внимание к региону с тех пор, как в 2022 году начался конфликт на Украине, который нарушил традиционные торговые пути и усилил интерес континента к альтернативным транспортным коридорам и важнейшим сырьевым ресурсам.

Европейский союз выделил миллиарды евро в рамках своей инициативы Global Gateway, и лидеры пяти центральноазиатских государств встретились с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными должностными лицами ЕС на первом в своем роде саммите в Самарканде, Узбекистан, в апреле.

Тем не менее, Стипрайс подчеркнул, что Брюссель рассматривает мир и процветание в Центральной Азии как напрямую связанные с европейской безопасностью. “Наши заинтересованности в том, чтобы регион развивался бы стабильно, чтобы здесь царил бы мир и благополучие. Потому что это непосредственно затрагивает в том числе вопросы нашей безопасности”, – сказал он.

Интервью, проведенное на русском языке и опубликованное одним из самых уважаемых информационных агентств Казахстана, было процитировано ТАСС (Россия), Avesta.tj (Таджикистан), UzDaily (Узбекистан), Rambler News, Mail.ru Новости, Tsargrad.tv и несколькими другими региональными и русскоязычными платформами — это явный признак того, что слова Стипрайса об уважении и партнерстве были тепло восприняты во всем регионе.

Европейские дипломаты постоянно подчеркивают, что стратегия Европейского союза не направлена против какой-либо другой державы, а призвана дополнить существующие отношения и предложить странам Центральной Азии дополнительные, добровольные возможности для сотрудничества в то время, когда сам регион стремится к большей диверсификации.

Спокойное и откровенное признание Стипрайсом признанной и ценной роли России и Китая отражает зрелый, инклюзивный и основанный на сотрудничестве подход Европейского Союза к Центральной Азии, который полностью уважает исторические связи и многочисленные партнерства, внося позитивный вклад в сохранение стабильности и развитие региона. /// nCa, 5 декабря 2025 г.