Страны Центральной Азии согласовали лимиты воды на 2025-2026 годы

Государственная комиссия по координации водного хозяйства Центральной Азии согласовала лимиты водозабора и режим работы водохранилищ на межвегетационный период 2025-2026 годов.

Так, по реке Амударье общий лимит составляет 55,4 миллиарда кубических метров, из них 15,9 миллиарда приходится на октябрь — апрель.

Распределение по странам:

— Таджикистан — 9,8 миллиарда кубометров;

— Туркменистан — 22 миллиарда кубометров;

— Узбекистан — 22 миллиарда кубометров.

Еще 44 миллиарда кубических метров стока должны поступить к гидропосту «Керки» — точке контроля в нижнем течении Амударьи.

— Аральское море и дельта Амударьи получат 4,2 миллиарда кубометров, половина — в межвегетационный период.

Санитарно-экологические объемы для Дашогузской и Хорезмской областей, а также Каракалпакстана — 800 миллионов кубических метров. Объем предназначен для поддержания экосистем и водоснабжения Приаралья.

По реке Сырдарье общий лимит водозабора на вегетационный период — 4,21 миллиарда кубометров.

— Казахстан — 460 миллионов кубометров через канал «Дустлик»;

— Кыргызстан — 47 миллионов кубометров;

— Таджикистан — 365 миллионов кубометров;

— Узбекистан — 3,34 миллиарда кубометров.

Показатели основаны на прогнозируемом стоке, доступных запасах и требованиях экологического стока.

Что касается водохранилищ, то на 1 октября этого года общий объем воды в них составлял 15,52 миллиарда кубических метров.

По прогнозам на 2026-й, притоки к верхним водохранилищам ожидаются следующие:

— к Токтогульскому водохранилищу на уровне 2,93 миллиарда кубометров (+98 процентов от нормы);

— к Андижанскому — 884 миллиона кубометров (95 процентов от нормы);

— к Чарвакскому — 1,07 миллиарда кубометров (75 процентов от нормы).

Общий боковой приток ожидается на уровне 71 процента от нормы, или 12,77 миллиарда кубических метров. ///первоначально опубликовано 24.kg (https://24.kg/obschestvo/353407_stranyi_tsentralnoy_azii_soglasovali_limityi_vodyi_na2025-2026_godyi/ )