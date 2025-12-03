Расширение возможностей сообществ: МОМ продвигает гендерно­ чувствительную адаптацию к изменению климата в Туркменистане

Ашхабад, 3 декабря 2025 г. — Более 40 руководителей, технических специалистов и представителей сообществ, включая женщин возглавляющих домохозяйства туркменских мигрантов из Дашогузского и Ахалского велаятов — смогли углубить понимание вопроса интеграции гендерно-чувствительных подходов в планирование адаптации к изменению климата на местном уровне в ходе двухдневных тренингов по наращиванию потенциала, организованных Международной организацией по миграции (МОМ) в партнёрстве с местными органами управления в конце ноября 2025 года.

Тренинг в городе Дашогуз, Дашогузский велаят

Совместно с международным экспертом МОМ Зариной Рузматовой участники обсудили возможные последствия воздействия изменения климата на источники средств существования местных домохозяйств, подчеркнув важность ранних мер адаптации с учётом гендерных аспектов. В ходе тренинга было отмечено, что женщины, на которых часто ложится бремя обеспечения семьи продовольствием и денежными средствами, непропорционально подвержены последствиям изменения климата и что такие вызовы могут стать особенно острыми в сообществах, сталкивающихся с нехваткой воды и деградацией земель.

Тренинг охватил ключевые понятия, такие как климатическая уязвимость и гендерный анализ, а также интеграцию гендерных перспектив в циклы местного планирования. Участники изучили примеры из стран Центральной Азии и ознакомились с лучшими международными практиками, углубив понимание того, как гендерная динамика влияет на адаптацию к изменению климата и как включение гендерных аспектов в местное планирование обеспечивает инклюзивность, справедливость и эффективность стратегий адаптации.

Тренинг в городе Бахерден, Ахалский велаят

Опираясь на полученные знания, участники приняли участие в практических упражнениях и групповой работе. Они получили набор прикладных инструментов, включая методики сбора данных с гендерной разбивкой, способы проведения инклюзивных консультаций и подходы к гендерно-чувствительному бюджетированию. Каждая группа разработала проект местного плана адаптации с гендерно- трансформирующими стратегиями — такими, как обеспечение равного доступа к ресурсам и установление квот для женщин в комитетах по управлению водными ресурсами. Кроме того, участники научились разрабатывать гендерно­чувствительные индикаторы для мониторинга и оценки, способствующие повышению подотчётности и достижению измеримых результатов.

***

Тренинги по наращиванию потенциала в Дашогузском и Ахалском велаятах были проведены в рамках двухлетнего проекта МОМ «Повышение адаптационного потенциала и устойчивости местных сообществ к воздействию изменения климата на водные ресурсы и деградацию земель в двух регионах Туркменистана», реализуемого в партнерстве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при финансировании Фонда развития МОМ. Проект направлен на содействие усилиям Туркменистана по адаптации к изменению климата путем вовлечения ключевых национальных заинтересованных сторон на местном уровне в Ахалском и Дашогузском велаятах, включая местные администрации, органы самоуправления, семьи мигрантов, оставшихся дома, и домохозяйств, возглавляемых женщинами, в продвижение гендерно-чувствительных решений по адаптации к изменению климата. ///nCa, 3 декабря 2025 г. (в сотрудничестве с МОМ Туркменистан)