Новый уровень агропрома: В Туркменистане заработал высокотехнологичный животноводческий комплекс «Altyn halka»

1 декабря при участии Президента Сердара Бердымухамедова введён в эксплуатацию новый животноводческий комплекс государственного предприятия «Altyn halka», расположенный в Ахалском велаяте. Об этом сообщает Государственное агентство TDH.

В инфраструктуру комплекса входят ряд объектов, в том числе оснащенных с использованием интеллектуального оборудования – это три корпуса, рассчитанные для содержания 500 голов крупного рогатого скота, два корпуса для содержания 200 телят, лаборатории, отдел цифровых систем, доильный цех, кормовая площадка, крытый склад с кормами. Имеются также ветеринарный и карантинный корпуса, вспомогательные помещения для хранения сельскохозяйственной техники, инвентаря и специализированного транспорта.

Отдел цифровых систем позволяет наблюдать за осуществляемыми на территории комплекса и в производственных зданиях работами, а также уходом за животными. К каждому животному прикреплен специальный чип, на котором содержатся сведения о породе, состоянии здоровья, суточных надоях, мерах профилактики заболеваний и другие данные.

Лабораторное отделение оснащено оборудованием производства США, Японии, Германии, Польши и Болгарии. Эта техника предназначена для оперативной проверки качества и питательной ценности производимых кормов, добавок и зерновых кормов, определения их влажности, кислотности жидкостей, проведения точных измерений, а также установления наличия жира, белка, плотности и лактозы в молоке.

Доильный цех: Здесь предусмотрено одновременное доение 40 коров. Удой от каждой коровы регистрируется с помощью доильного аппарата, который отличается высокой точностью и эффективностью. При любых изменениях в состоянии здоровья животного доильный аппарат автоматически отключается.

Ветеринарный корпус рассчитан на оказание помощи 12 животным. Установленное в отделении передовое оборудование из Германии и Великобритании позволяет производить высокоочищенную дистиллированную воду, проводить качественное искусственное осеменение, а также оказывать уход за копытами крупного рогатого скота.

Кормовая база: На территории комплекса производятся различные виды кормов для крупного рогатого скота. Общая площадь комплекса составляет 375 гектаров, из которых более 365 гектаров используется для выращивания кормовых культур для скота.

В настоящее время под зерновые культуры засеяно 164 гектара, под люцерну – 47 гектаров. С 74 гектаров земли собран урожай кукурузы, который разместили в силосных складах, а на освобождённой территории засеяли зерновые культуры.

Глава государства вручил руководителю животноводческого комп­лекса ключи от закупленной новой техники и транспортных средств.

В их числе –тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны американской компании «John Deere», специализированные автомобили и техника, китайские и японские легковые автомобили.

В ходе церемонии вице-премьер по вопросам сельского хозяйства доложил Президенту о новых агропромышленных проектах, которые будут реализованы в этрапе Ак Бугдай Ахалского велаята. Они включают птицефабрику производственной мощностью 15 миллионов яиц и 1 тысячи тонн куриного мяса в год, а также животноводческие комплексы для содержания 1 тысячи голов крупного рогатого скота. ///nCa, 2 декабря 2025 г. (фото – TDH)