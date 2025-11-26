РЦПДЦА выступил соорганизатором ежегодной конференции “Женщины, мир и безопасность” в рамках Диалога женщин-лидеров Центральной Азии

25 ноября 2025 года Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава РЦПДЦА Каха Имнадзе принял участие в ежегодной конференции “Женщины, мир и безопасность” Диалога женщин-лидеров Центральной Азии (WLC), проходившей в Душанбе под председательством Республики Таджикистан.

Региональный Центр по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии, структура “ООН-женщины” и ЮНФПА выступили соорганизаторами форума. В мероприятии приняли участие участники Диалога, правительственные чиновники, международные партнеры, представители гражданского общества и молодежи, а также афганские женщины, проживающие в Таджикистане.

Конференция предоставила возможность рассмотреть региональный прогресс в реализации повестки дня “Женщины, мир и безопасность” в год, когда отмечается 25-я годовщина принятия резолюции 1325 Совета Безопасности, и поразмышлять о том, как Центральная Азия продвинулась вперед в плане участия женщин в миростроительстве, посредничестве и принятии решений.

Это мероприятие также ознаменовало собой завершение первого полного цикла председательства в Диалоге, в ходе которого платформу возглавляли все пять государств Центральной Азии. В этом контексте участники провели специальное обсуждение будущего направления Диалога, поскольку он вступает во второй цикл – изучение форматов членства, условий председательства и возможных механизмов управления для обеспечения преемственности, институциональной памяти и более структурированного сотрудничества между государствами-участниками и партнерами.

В своем выступлении Имнадзе подчеркнул актуальность повестки дня «Женщины, мир и безопасность», в условиях растущей глобальной и региональной нестабильности и подчеркнул ценность Диалога как платформы, объединяющей усилия на национальном, региональном и общинном уровнях. Он отметил, что “сила этого диалога заключается в открытости, доверии и понимании того, что региональные вызовы требуют региональных решений”.

В рамках программы было проведено специальное заседание, посвященное положению женщин в Афганистане, на котором обсуждались приоритеты информационно-пропагандистской деятельности и пути обеспечения участия афганских женщин в соответствующих региональных процессах, особенно в сфере образования и экономических связей. В ходе обсуждения также была подчеркнута роль Диалога в укреплении региональной солидарности, коллективного участия и постоянном внимании к положению афганских женщин и девочек.

Конференция завершилась презентацией проекта обращения Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии к Генеральному секретарю ООН, в котором подтверждается приверженность региона обеспечению полного, равноправного и значимого участия женщин в процессах поддержания мира, безопасности и принятия решений, включая защиту прав женщин и девочек в Афганистане.

Это событие ознаменовало завершение председательства Таджикистана в Диалоге в 2025 году и передачу эстафеты Узбекистану с 2026 года. ///РЦПДЦА, 25 ноября 2025 г.