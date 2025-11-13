Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Нигер вручил копии верительных грамот

12 ноября 2025 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Нигер в Туркменистане (с резиденцией в г.Тегеран) Сейду Зату Али. В начале встречи Посол вручил копии верительных грамот.

Поздравив Посла с назначением на ответственный пост, туркменская сторона выразила готовность оказать дипломату всестороннее содействие и поддержку в его деятельности, направленной на укрепление двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Нигером по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Дипломаты подтвердили стремление продолжать конструктивное взаимодействие в рамках международных структур, прежде всего ООН.

Отмечена тaкже необходимость поддержания регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В завершение встречи Посол выразил благодарность туркменской стороне за гостеприимство и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей между Туркменистаном и Республикой Нигер. /// nCa, 13 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)



