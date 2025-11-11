Делегация ведущих машиностроительных корпораций Китая провела серию встреч в Туркменистане

С 17 по 22 октября председатель правления Китайской корпорации инжиниринга CAMCE и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) Ван Бо посетил Туркменистан с рабочим визитом. В рамках поездки состоялся ряд деловых встреч на высоком уровне, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в сферах инфраструктуры, энергетики и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба компании CAMCE.

Китайская корпорация инжиниринга CAMCE и CMEC входят в состав государственной корпорации SINOMACH — одного из крупнейших предприятий КНР, напрямую подчинённого центральному правительству. SINOMACH насчитывает свыше 130 тысяч сотрудников и более 40 дочерних компаний. На протяжении многих лет корпорация занимает лидирующие позиции среди 100 крупнейших машиностроительных предприятий Китая.

Встреча с вице-премьером Маметханом Чакыевым (транспортно-коммуникационный сектор)

На встрече с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Маметханом Чакыевым, курирующим транспортно-коммуникационный сектор, Ван Бо представил историю и структуру SINOMACH, основные направления деятельности, а также успешный опыт реализации проектов в Центральной Азии.

Китайская сторона выразила готовность к всестороннему сотрудничеству в области инфраструктурного и промышленного строительства, предоставления услуг «под ключ» на всех этапах инвестиционных и подрядных проектов. Особое внимание было уделено вкладу в реализацию туркменской стратегии «Возрождение Великого Шёлкового пути» и высококачественное совместное строительство инициативы «Один пояс — один путь».

Маметхан Чакыев подробно рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Туркменистана, электрификации объектов отрасли и проводимых реформах. Он высоко оценил профессиональные компетенции CMEC в проектировании, строительстве и финансировании, выразив надежду на активное участие китайских партнёров в реализации ключевых объектов транспортного сектора.

Встреча с вице-премьером Баймуратом Аннамамедовым

В ходе переговоров с заместителем Председателя Кабинета Министров Баймуратом Аннамамедовым, отвечающим за энергетику, строительство и промышленность, Ван Бо подчеркнул сильные стороны SINOMACH: мощный научно-исследовательский потенциал, передовые технологии и опыт в реализации крупных промышленных проектов.

Китайская делегация выразила заинтересованность в долгосрочном партнёрстве по направлениям инфраструктуры, промышленного строительства и нефтегазохимии.

Аннамамедов, в свою очередь, ознакомил гостей с динамикой промышленного развития Туркменистана и приоритетными инвестиционными возможностями. Он выразил надежду на активное использование передового китайского опыта, технологических преимуществ и выдающихся инжиниринговых возможностей компании для реализации конкретных совместных проектов, которые будут способствовать выполнению стратегии индустриальной модернизации и экономической диверсификации Туркменистана.

Встреча с Послом КНР в Туркменистане

Ван Бо также провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Туркменистане Цзи Шуминем и торгово-экономическим советником Ли Юэ. Представители компании отметили, что целью совместного визита рабочей группы компании SINOSURE (Китайская корпорация по страхованию экспортных кредитов) и инжиниринговой группе CMEC в Туркменистан стало изучение текущего состояния экономического развития, рыночного потенциала и перспектив в соответствующих сферах, а также содействие продвижению конкретных совместных проектов.

Посол Цзи Шуминь подробно рассказал о сотрудничестве между Китаем и Туркменистаном.

Дипломат отметил позитивные результаты сентябрьской встречи лидеров двух стран на полях Саммита ШОС, в частности — в сферах природного газа, культурного строительства и несырьевых отраслей. Он выразил надежду, что китайским компаниям удастся скоординировать свои действия с планами развития правительства Туркменистана и внесли вклад в совместную реализацию инициативы «Пояса и пути».

Дополнительные встречи

В рамках визита Ван Бо и его коллега Чжэн Чжунпин во главе совместной рабочей группы провели переговоры с министром железнодорожного транспорта Туркменистана, председателем государственного концерна «Туркменхимия», заместителем председателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности, а также рядом других официальных лиц.

Визит подчёркивает растущий интерес китайского бизнеса к туркменскому рынку и подтверждает стратегический характер партнёрства между Китаем и Туркменистаном в ключевых отраслях экономики. ///nCa, 11 ноября 2025 г.