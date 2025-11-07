Вашингтонский саммит C5+1: когда пуговицы соответствуют своим петлям

Тарик Саиди

Президент Дональд Трамп принял лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммите С5+1 в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 ноября 2025 года.

Согласно предварительным сообщениям, вот основные итоги саммита:

• Совместное партнерство по разработке месторождений вольфрама в Казахстане: Американская компания Cove Kaz Capital Group приобретет 70-процентную долю в разработке одного из крупнейших в мире неразведанных месторождений вольфрама совместно с государственной горнодобывающей компанией Казахстана. Стоимость проекта оценивается в 1,1 миллиарда долларов, а Экспортно-импортный банк США выдал уведомление о заинтересованности в финансировании на сумму 900 миллионов долларов.

• Сделка с самолетами Boeing: соглашение о продаже 37 самолетов Boeing национальным авиакомпаниям Казахстана, Таджикистана и Узбекистана (подробности пока не уточняются).

• Интеграция Starlink с сетями Veon: Starlink, принадлежащая Илону Маску, будет интегрировать свои услуги спутникового интернета с сетями телекоммуникационной компании Veon, начиная с ее оператора Beeline в Казахстане.

• Намерение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям: Казахстан объявил, что рассчитывает присоединиться к рамочной программе сотрудничества между Израилем и арабскими/мусульманскими странами под руководством США, а Президент Касым-Жомарт Токаев планирует провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы официально оформить это; идея основывается на том, что дипломатические отношения Казахстана с Израилем существуют уже более 30 лет.

• Внимание на важнейших полезных ископаемых и торговых возможностях: Участники саммита подчеркнули важность расширения инвестиций США в центральноазиатские редкоземельные элементы и стратегические полезные ископаемые (например, уран, медь, золото), чтобы снизить глобальную зависимость от Китая, который контролирует почти 70% добычи редкоземельных элементов и 90% переработки. Годичная пауза в отношении некоторых китайских экспортных ограничений была введена после встречи Трампа и Си Цзиньпина в конце октября.

• Сигнал о возобновлении приверженности США: официальные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и министра торговли Говарда Латника, подчеркнули соответствие национальных интересов и возможностей для ответственного развития, позиционируя формат “С5+1” как ключевую часть внешней политики Трампа по противодействию китайскому и российскому влиянию на горнодобывающую промышленность региона, сектор переработки и логистику.

• Отмена поправки Джексона-Вэника: Двухпартийная группа сенаторов США внесла законопроект об отмене устаревших торговых ограничений советской эпохи (таких как поправка Джексона-Вэника), чтобы способствовать расширению американских инвестиций и возможностей для бизнеса в регионе.

• Поддержка США в адрес развития Среднего транспортного коридора: США выразили поддержку развитию транспортного маршрута “Средний Корридор”, а бывший посол Джон Хербст отметил приверженность Вашингтона использованию своих возможностей для продвижения этого проекта с целью получения взаимной экономической выгоды.

* * *

Результаты, как мы знаем из предыдущих отчетов, обнадеживают, поскольку они основаны на взаимной совместимости, а не на разрушении существующих партнерских структур в регионе.

Однако, в случае таких масштабных мероприятий результаты и их нюансы не раскрываются на ходу. Информация, поступающая в общественное пространство, проходит несколько этапов.

Обычно это три этапа:

1. Заявления и анонсы участников сразу после саммита

2. Последующие объявления и заявления должностных лиц высшего и среднего звена в различных контекстах в течение довольно длительного периода времени

3. Действия стран-участниц в ближайшие недели и месяцы после саммита, демонстрирующие то, как участники интерпретируют итоги

Примечательно, что за последние несколько месяцев в формате “5+1” состоялись аналогичные встречи руководства Центральной Азии с Россией, Китаем и ЕС.

* * *

Саммит такого рода – это не остров. — Он проводится на смежной геополитической территории.

Центральная Азия осталась такой же, какой была до Вашингтонского саммита, и такой она останется и после этой грандиозной встречи. — Вашингтонский саммит помог выявить области взаимной совместимости и желание развивать их.

Реальные итоги саммита не будут очевидны сразу – это не в характере современной дипломатии. Требует время, прежде чем итоги проявятся на практике.

* * *

Когда лидеры садятся за стол переговоров на такого рода саммите, они пытаются защитить свои национальные интересы, одновременно ища области потенциального взаимодействия в национальных интересах другой стороны.

Это можно выразить в виде сравнения: передняя часть сорочки имеет две стороны, одну с пуговицами, а другую с петлями для пуговиц. Сторона с пуговицами называется планкой для пуговиц, а сторона с петлями – планкой для петель.

Иногда возникает несоответствие между планкой с пуговицами и планкой с петлями для пуговиц. Это называется перекосом планки. Происходит такое, когда пуговицы и петли для петель расположены не на одном уровне, что приводит к перекрытию передних частей рубашки. Решение состоит в том, чтобы перешить пуговицу – на свое место, чтобы она вошла в петлю.

Судя по имеющейся информации, Вашингтонский саммит прошёл без «перекосов на планке»: «пуговицы» и «петли» совпали как надо. Это в очередной раз демонстрирует гибкость и прагматичный подход администрации Трампа в дальнейших действиях.