В Турции состоялось заседание Научно-исследовательского центра по изучению творчества Махтумкули Фраги

7 ноября 2025 года в Анкаре состоялось заседание Научно-исследовательского центра по изучению творчества великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, действующего при Посольстве Туркменистана в Турецкой Республике.

В мероприятии приняли участие известные учёные, литературоведы и исследователи творчества Махтумкули Фраги, представители научных и культурных кругов Турции.

В ходе заседания были подведены итоги научно-исследовательской деятельности Центра за 2024-2025 годы, обсуждены направления дальнейшей работы, включая проведение совместных исследований, издание новых трудов и организацию международных конференций, посвящённых наследию Махтумкули Фраги.

В рамках мероприятия также состоялась презентация книг и научных статей, изданных в Турции и посвящённых жизни, философии и литературному наследию Махтумкули Фраги. Было подчеркнуто, что данные издания внесли значительный вклад в укрепление культурных связей между Туркменистаном и Турецкой Республикой, а также в продвижение туркменской культуры на международной арене.

Кроме того, отмечалось, что данное заседание прошло в особый для Туркменистана период – в год празднования 30-летнего юбилея постоянного Нейтралитета Туркменистана, а также объявления по инициативе Туркменистана 2025 года – Международным годом мира и доверия.

Эти знаменательные даты подчёркивают неизменную приверженность Туркменистана идеалам мира, дружбы, взаимопонимания и созидательного сотрудничества между народами, что полностью созвучно гуманистическим идеям Махтумкули Фраги и основополагающим принципам внешней политики нейтрального Туркменистана. ///nCa, 7 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)