В посольстве Азербайджанской Республики отметили 8 ноября – День Победы

В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся торжественный приём по случаю 8 ноября – Дня Победы, а также Дня Государственного флага Азербайджанской Республики.

Как сообщает посольство, посол Гисмет Гёзалов, выступая на мероприятии, отметил, что Азербайджан одержал историческую Победу в 44-дневной Отечественной войне, и эта Победа – стала триумфом воли, единства и справедливости азербайджанского народа. В результате Отечественной войны были освобождены оккупированные территории, восстановлена ​​территориальная целостность нашей страны и выполнены требования резолюций ООН. Наш флаг, развевающийся на всех суверенных территориях Азербайджана, является вечным символом независимости нашего народа и Победы, одержанной в Отечественной войне.

Также в своём выступлении посол рассказал о важных шагах, предпринятых после восстановления территориальной целостности Азербайджана на освобождённых от оккупации территориях в направлении широкомасштабного восстановления, реконструкции, создания атмосферы стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе, а также коснулся минной угрозы, которая продолжает представлять угрозу и сегодня.

Посол отметил, что в рамках программы «Великое возвращение» более 50 тысяч граждан Азербайджана уже живут, работают и получают образование на освобождённых территориях. Азербайджан восстанавливает освобождённые земли, в том числе религиозные и исторические памятники и мечети, вновь перерождая их в жилые помещения. Строительство мечети в освобождённом городе Физули, по инициативе и при поддержке Общенационального лидера туркменского народа, председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, является ярким примером этого процесса духовного возрождения и высоко ценится как вклад в возрождение Карабаха. Эта инициатива является показателем высокого значения, придаваемого общим ценностям тюркского мира, исламской культуре и духовному возрождению наших освобождённых земель.

Посол отметил, что в двусторонних переговорах с Арменией по проекту мирного соглашения, инициированным Азербайджаном, достигнут важный прогресс.

Касаясь азербайджано-туркменских двусторонних отношений, посол подчеркнул, что исторические, культурные и религиозные общие ценности между двумя странами являются основой стратегического партнёрства. В последнее время братские и стратегические партнёрские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном развиваются и укрепляются. Отношения вышли на новый этап после проведения взаимных визитов и встреч на высоком уровне в 2025 году.

16-17 июля 2025 года состоялся официальный визит общенационального лидера туркменского народа, председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан. Это событие стало значимым шагом в укреплении в дальнейшем стратегического сотрудничества между двумя странами. В ходе встреч, состоявшихся в рамках визита, были обсуждены взаимные инициативы в экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также определены новые возможности для дальнейшего взаимодействия.

Также в третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), состоявшейся 4-5 августа 2025 года в Национальной туристической зоне “Аваза”, приняли участие премьер-министр Азербайджанской Республики и спикер Милли Меджлиса.

Вслед за этим, 22 августа 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Туркменистан, где принял участие в трехсторонней встрече на высшем уровне, состоявшейся в Национальной туристической зоне «Аваза» с участием лидеров Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Эта встреча создала важную площадку для расширения регионального сотрудничества, в результате чего был подписан ряд важных документов.

В рамках XII Саммита Организации тюркоязычных государств, прошедшего в Габале в октябре, были проведены мероприятия, которые также предоставили благоприятную возможность для встречи лидеров двух стран. На встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с общенациональным лидером туркменского народа, Председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым были подробно обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также направления сотрудничества в будущем. Эта встреча приобрела особое значение в контексте единства и солидарности тюркского мира. Кроме того, состоялась церемония закладки фундамента мечети, которая будет построена в городе Физули (Азербайджан), являющемся побратимом города Аркадаг (Туркменистан). Мероприятие прошло в режиме онлайн с участием лидеров стран Тюркоязычного региона.

В качестве значимого вклада в дальнейшее сближение наших народов и развитие культурных связей 13-15 октября 2025 года в Баку и Гяндже были организованы Дни культуры Туркменистана.

Эти мероприятия вносят значительный вклад в углубление как двустороннего, так и регионального сотрудничества. Двусторонние визиты и трёхсторонние встречи на высшем уровне, состоявшиеся в этом году, внесли значительный вклад в развитие нашего сотрудничества и сближение наших народов. Эти визиты, встречи и мероприятия служат углублению отношений братства и стратегического партнёрства между Азербайджаном и Туркменистаном, а также дальнейшему расширению взаимодействия в экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Совместные усилия двух стран играют важную роль в обеспечении стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе. Провозглашение 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» в Азербайджане и «Годом международного мира и доверия» в Туркменистане демонстрирует приверженность двух стран взаимному доверию и региональному сотрудничеству.

Также, на церемонии выступил с речью заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, поздравив азербайджанский народ с Днём Победы, он выразил искренние пожелания о развитии отношений братства и стратегического партнёрства между нашими странами.

Приём продолжился торжественным ужином, на котором прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, в частности, великого Узеира Гаджибейли. Гостям были предложены изысканные блюда азербайджанской кухни, сладости и национальные напитки.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также представители СМИ и общественности. ///nCa/Посольство Азербайджана в Туркменистане, 7 ноября 2025 г.

