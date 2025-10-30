28 октября 2025 года в городе Тегеран Исламской Республики Иран состоялась 4-я встреча министров внутренних дел Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). В указанной встрече приняла участие делегация Туркменистана во главе с министром внутренних дел Мухамметом Хыдыровым.

На церемонии открытия мероприятия присутствовал Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. Также в работе 4-ой встречи приняли участие Генеральный секретарь ОЭС, министры внутренних дел, их заместители и представители государств-членов Организации.

В ходе заседания выступил министр внутренних дел Туркменистана. В своём выступлении он затронул вопросы укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, обмена опытом, обеспечения внутренней безопасности, а также рассказал о деятельности Министерства внутренних дел Туркменистана.

В рамках визита состоялись встречи главы туркменской делегации с министром внутренних дел Исламской Республики Иран Эскандером Момени, главнокомандующим полицией Ахмадом Резой Раданом, министром юстиции Амином Хосейном Рахими, заместителем министра внутренних дел Турецкой Республики Мюниром Каралоглу и Генеральным секретарём ОЭС Асадом Маджид Ханом.

Во время встреч стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в частности обмена опытом, обеспечения внутренней и региональной безопасности, а также борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и торговлей людьми. ///nCa, 30 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Иране)