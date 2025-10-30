OGT 2025 укрепил региональное энергетическое сотрудничество

В Ашхабаде успешно прошла XXX Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025», собравшая более 1 400 делегатов из 70 стран и 100 экспонентов.

Форум, прошедший под девизом «Энергия. Инновации. Развитие.», подтвердил конструктивную и нейтральную роль Туркменистана в укреплении энергетического взаимодействия на евразийском пространстве.

Организованный ГК «Туркменнебит», ГК «Туркменгаз» и Государственной Корпорации «Туркменгеология» при содействии Туркмен Энергия Форум , OGT 2025 объединил более 80 спикеров и модераторов из ведущих мировых и региональных организаций.

Среди участников – Саид Мохаммед Аль Тайер (DEWA / ENOC), Дэниел Йергин (S&P Global), Андреа Стегер (IGU), Абдулвахит Фидан (BOTAŞ) и Ровшан Наджаф (SOCAR).

Заместитель председателя Кабинета Министров Батыр Аманов подчеркнул, что энергетическая дипломатия Туркменистана является символом надёжности и устойчивого партнёрства.

Выставка OGT EXPO представила проекты TAPI, освоение шельфовых блоков в Туркменском секторе Каспийского моря, развитие Галкыныш, а также новые технологии водорода и цифровизации.

Широкое освещение в СМИ, включая Euronews, Interfax и региональные порталы, укрепило имидж Туркменистана как моста между Востоком и Западом.

Подготовка к OGT 2026 уже началась; в центре внимания будут искусственный интеллект, водород и возобновляемая энергетика.