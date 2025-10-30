Энергетическое партнерство Катара и Казахстана: Крупные проекты в области газовой инфраструктуры продвигаются вперед

nCa Report

Инвестор из Катара заключил соглашения с национальной газовой компанией и правительством Казахстана о реализации семи крупных энергетических проектов, включая строительство второго газопровода, который увеличит экспорт в Китай и обеспечит газом энергодефицитные регионы по всей Центральной Азии.

UCC Holding, дочерняя компания катарского энергетического международного холдинга, подписала контракты в феврале 2024 года во время торжественной церемонии, на которой присутствовали Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Соглашения, стоимость которых оценивается примерно в 11 миллиардов долларов, знаменуют собой значительное углубление энергетического сотрудничества между двумя странами.

Расширение крупного газопровода

Центральным элементом сотрудничества является строительство второй нитки газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент (ББШ) – важнейшего инфраструктурного проекта, призванного обеспечить энергетическую безопасность Казахстана. Расширение будет способствовать обеспечению газом южных, центральных и северных регионов Казахстана при сохранении экспортных возможностей страны в Китай по газопроводу Центральная Азия-Китай.

Расширение трубопровода ББШ представляет собой крупное предприятие, в рамках которого планируется построить около 1600 километров трубопровода и шесть компрессорных станций. Ожидается, что проект потребует инвестиций, превышающих 2 миллиарда долларов, и укрепит позиции Казахстана как регионального энергетического центра.

Комплексное развитие энергетики

В рамках двух основных контрактов UCC Holding выполнит несколько проектов:

Контракт с QazaqGaz:

• Строительство двух газоперерабатывающих заводов мощностью один миллиард и 2,5 миллиарда кубометров в год

• Новая компрессорная станция (КС-14) и магистральный газопровод от КС-14 до Костаная

• Вторая нитка газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент

Контракт с Министерством энергетики Казахстана:

• Парогазовая электростанция общей мощностью около 1100 мегаватт в Кызылординской области

• Меморандум о взаимопонимании по строительству установки подготовки газа мощностью шесть миллиардов кубометров на месторождении Кашаган (фаза 2B)

Стратегическое значение

Проект строительства газопровода Актобе-Костанай имеет особое значение для регионального развития, поскольку впервые обеспечит газификацию Костанайской области и ее промышленных объектов. Газоперерабатывающие заводы на месторождении Кашаган будут собирать попутный газ с одного из крупнейших морских нефтяных месторождений Казахстана, добавляя ценное сырье в национальную газовую сеть.

Министр энергетики Казахстана Алмассадам Саткалиев выразил удовлетворение катарскими инвестициями, отметив, что они помогут росту экономики, диверсификации источников финансирования и принесут пользу казахстанскому сообществу. Он пообещал предпринять все необходимые шаги для облегчения деятельности катарских компаний в Казахстане.

Акцент на местном партнерстве

Управляющий директор UCC Holding Амер Махассен подчеркнул важность партнерства с местными подрядчиками во время майской встречи с представителями энергетической отрасли Казахстана и лидерами бизнеса. “Успех таких проектов в значительной степени зависит от местных подрядчиков, которые обладают глубокими знаниями рынка и обширным опытом”, – сказал Махассен. – Мы рассчитываем на вашу поддержку и готовы сотрудничать для достижения наших общих целей”.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность увеличения местного участия в реализации проектов, гарантируя, что казахстанские компании и работники получат выгоду от масштабного развития энергетики.

Сроки и инвестиционный климат

Мохаммед Мутаз Аль-Хайят, председатель UCC Holding, высоко оценил инвестиционную среду Казахстана и поблагодарил эмира Катара за поддержку международной экспансии частного сектора Катара. Его брат Рамез Аль-Хайят, президент UCC Holding, сказал, что компания с нетерпением ожидает начала работы во второй половине 2024 года.

“Инвестиционная среда в Казахстане имеет много преимуществ, особенно в энергетическом секторе”, – сказал Рамез Аль-Хайят. “Это подписание является результатом обсуждений, которые состоялись в последние месяцы в Катаре и Казахстане”.

Проекты достигли стадии согласования в мае 2024 года на заседании Энергетического совета Казахстана, и ожидается, что их реализация начнется в ближайшее время. Предполагалось, что окончательные соглашения будут заключены в течение двух месяцев после февральской церемонии подписания.

Холдинг UCC, недавно занявший первое место в списке 150 лучших подрядчиков по версии журнала Construction Week 2025 Power, привносит значительный опыт в амбициозное расширение энергетической инфраструктуры Казахстана. В декабре 2024 года компания подтвердила, что выполнит контракт EPC (проектирование, закупки и строительство) на расширение трубопровода ББШ.

Сотрудничество между Катаром и Казахстаном представляет собой стратегическое партнерство, сочетающее катарский инвестиционный капитал и опыт в строительстве с обширными энергетическими ресурсами Казахстана и его стратегическим расположением на пересечении энергетических маршрутов из Центральной Азии в Китай и на другие региональные рынки. /// nCa, 30 октября 2025 г.