Тестируется новый транспортный коридор Китай – Центральная Азия

По сообщениям китайских государственных СМИ, 15 октября семь грузовиков с контейнерами отправились из международного узлового сухопутного порта Кашгар в северо-западном китайском регионе Синьцзян, что ознаменовало запуск пробного международного транспортного сообщения, соединяющего Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

Мультимодальный транспортный коридор представляет собой значительное развитие трансграничной логистики между Китаем и Центральной Азией и служит южным маршрутом центрального коридора, соединяющего Китай и Европу, заявили китайские официальные лица.

Груз включал лампы, предметы первой необходимости и механическое оборудование, которые были доставлены по железной дороге из Чэнду в провинции Сычуань и Сианя в провинции Шэньси в Кашгар в Синьцзяне, прежде чем продолжить путешествие автомобильным транспортом.

В ходе этой опытной эксплуатации тестируются два различных маршрута. Первый предполагает автомобильную перевозку в Кыргызстан, где товары перегружаются на железную дорогу, а затем доставляются в туркменский порт Туркменбаши комбинированным автомобильно-железнодорожным транспортом и в конечном итоге пересекают Каспийское море в Азербайджан. Второй маршрут позволяет китайским автомобилям осуществлять прямые перевозки через все три страны Центральной Азии в Туркменистан.

Цай Туанцзе, директор по безопасности и генеральный директор Департамента транспортных услуг Министерства транспорта Китая, считает, что коридор “откроет новый трансграничный логистический маршрут между Китаем и Центральной Азией, придав новый импульс связям между Китаем и странами Центральной Азии, а также европейскими странами”.

По словам Лю Бинбиня, генерального менеджера Xinkuaixian International Logistics (Xinjiang) Co., Ltd., модель прямых перевозок повышает эффективность примерно на 30 процентов по сравнению с традиционными методами перегрузки при одновременном снижении складских затрат.

Официальные лица Синьцзяна заявили, что планируют сотрудничать с таможней, пограничной инспекцией и железнодорожными властями для оптимизации функций порта и повышения эффективности таможенного оформления, чтобы поддержать развитие нового коридора. /// nCa, 29 октября 2025 г.