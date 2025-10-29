Празднование 80-летия ООН в Туркменистане завершилось концертом “Музыка мира и надежды”

Ашхабад, 28 октября 2025 года – В Ашхабадском театре имени Махтумкули царили гармония и надежда, когда Организация Объединенных Наций в Туркменистане организовала концерт “Музыка мира и надежды”, посвященный 80-летию основания Организации Объединенных Наций (UN80).

В концерте приняли участие представители правительства Туркменистана, члены дипломатического корпуса, гражданского общества и страновой команды Организации Объединенных Наций, чтобы отпраздновать восемь десятилетий партнерства, мира и прогресса. Мероприятие стало кульминацией серии мероприятий, организованных по всему Туркменистану в ознаменование этой глобальной вехи.

Перед началом концерта гостям было предложено посетить фотовыставку, посвященную работе учреждений ООН в Туркменистане. На выставке были представлены достижения в различных областях — от здравоохранения и образования до борьбы с изменением климата, гендерного равенства и социальной интеграции, — отражающие общие результаты многолетнего партнерства ООН с Туркменистаном в продвижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

“Сегодня вечером мы собрались не только для того, чтобы насладиться красотой музыки, но и для того, чтобы поразмышлять о непреходящих ценностях, которые нас объединяют: человеческом достоинстве, равенстве и солидарности”, – сказал Дмитрий Шлапаченко, постоянный координатор ООН в Туркменистане, в своем вступительном слове. – Этими ценностями руководствовалась Организация Объединенных Наций с момента ее основания в 1945 году, и они продолжают вдохновлять нас в нашей работе здесь, в Туркменистане, и во всем мире”.

Среди почетных гостей был министр культуры Туркменистана Атагельди Шамырадов, который передал послание правительства о партнерстве и продолжении сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Музыкальный праздник мира, интеграции и человечности

В концерте приняли участие Государственный симфонический оркестр Туркменистана под руководством заслуженного артиста Туркменистана Расула Клычева, Государственный хор и Детский хор Туркменистана.

Вечер открылся песней “Исцели мир”, исполненной на всех шести официальных языках ООН — арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском, — символизирующей единство, инклюзивность и общую ответственность за планету.

Программа включала в себя разнообразную подборку классических и современных произведений, несущих идеи мира, равенства и надежды. Важно отметить, что мероприятие было инклюзивным, в нем приняли участие исполнители с нарушениями зрения и слуха, и оно включало трогательное исполнение песни, представленной полностью на языке жестов, демонстрируя, что музыка и самовыражение превосходят звук и язык.

Вечер завершился коллективным исполнением песни “We Are the World”, когда все исполнители объединили свои голоса в мощном выражении глобальной гармонии и оптимизма в отношении будущего.

“Пусть этот вечер станет праздником надежды, данью уважения миру и подтверждением нашего коллективного стремления к лучшему миру для всех”, – сказал в заключение г-н Шлапаченко. “Мир возможен, надежда сильна, и вместе мы сможем построить лучшее будущее”.

ООН80 по всему Туркменистану

Концерт “Музыка мира и надежды” завершил серию мероприятий, посвященных 80–летию ООН, которые прошли по всему Туркменистану, включая марафон “5 км мира”, подписание новой Рамочной программы сотрудничества ООН и Туркменистана в области устойчивого развития, выставки, а также молодежные и общественные мероприятия, посвященные партнерству между ООН и Туркменистаном в продвижении Цели устойчивого развития (ЦУР).

В честь годовщины Ашхабад и велаятские центры были украшены логотипом ООН-80, символизирующим единство и общее видение мира, прогресса и устойчивости, которые олицетворяет Организация Объединенных Наций.

Празднование 80-летия ООН в Туркменистане отразило восемь десятилетий глобального сотрудничества и подтвердило приверженность дальнейшему продвижению принципов мира, прав человека, инклюзивности и устойчивого развития – ценностей, которые остаются в центре работы ООН в стране. /// nCa, 29 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ООН Туркменистан)