Президент Туркменистана получил приглашение на саммит США – Центральная Азия в Вашингтоне, округ Колумбия

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил приглашение от Президента США Дональда Трампа принять участие в саммите США – Центральная Азия.

Саммит состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 ноября 2025 года.

Как сообщает информационная программа Туркменистана “Watan”, в послании от Трампа говорится: ” Я хотел бы пригласить Вас в Белый дом на встречу с другими главами государств Центральной Азии, которая состоится 6 ноября 2025 года, чтобы обсудить пути укрепления и расширения отношений между Соединёнными Штатами и странами Центральной Азии.”

В письме-приглашении президента США говорится, что переговоры будут посвящены путям расширения экономических связей, укрепления безопасности и развития сотрудничества между Соединенными Штатами и государствами региона. /// nCa, 28 октября 2025 г.