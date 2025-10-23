В Ашхабаде состоялась конференция, посвящённая 80-летию Организации Объединённых Наций

23 октября 2025 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась конференция, посвящённая 80-летию Организации Объединённых Наций.

В мероприятии приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств Туркменистана, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители СМИ.

С приветственным словом выступила и вела конференцию ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Г.Юсупова.

В начале конференции Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов зачитал Поздравительное послание Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, адресованное участникам мероприятия.

В рамках конференции выступили Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко, Министр образования Туркменистана Дж.Гурбангелдиев, Постоянный представитель Программы развития ООН в Туркменистане Н.Саакян, Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана М.Маммедов, Постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане Е.Зайцев, исполняющая обязанности Представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане М.Бийкер, Министр финансов и экономики Туркменистана М.Астанагулов, а также Заместитель главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Ф.Сапрыкин.

В своём выступлении Министр иностранных дел Р.Мередов подчеркнул неизменность курса Туркменистана на укрепление стратегического партнёрства с ООН, отметив, что Организация на протяжении восьми десятилетий остаётся гарантом международного мира и безопасности. Министр отметил, что инициативы Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, выдвинутые на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отражают глубокое понимание современных глобальных вызовов и направлены на укрепление роли Организации в решении ключевых вопросов международной повестки.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам укрепления международного права, продвижения концепции мира и доверия, содействия устойчивому развитию и укрепления позиций развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В этой связи подчеркнуто, что принятая Генеральной Ассамблеей ООН Резолюция «Авазинская политическая декларация» стала важным результатом коллективных усилий мирового сообщества и наглядным подтверждением эффективности многосторонней дипломатии.

В продолжение темы взаимодействия в рамках ООН были затронуты вопросы энергетической и экологической безопасности, транспортной связанности и достижения Целей устойчивого развития. Глава внешнеполитического ведомства выразил поддержку положениям «Пакта будущего» Генерального секретаря ООН и подтвердил готовность Туркменистана содействовать их реализации. Также было отмечено активное участие Туркменистана в международных конвенциях ООН и успешная реализация широкого спектра национальных и региональных проектов, осуществляемых в сотрудничестве с агентствами системы Организации.

Выступления руководителей профильных министерств и представителей агентств системы ООН, прозвучавшие в ходе конференции, отражали широкий спектр направлений сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций. Среди ключевых сфер – здравоохранение, образование, социальная защита, экономика, экология и цифровая трансформация. Отмечалась важная роль Туркменистана в продвижении превентивной дипломатии и укреплении атмосферы мира и доверия в регионе, в том числе в сотрудничестве с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Выступавшие озвучили достигнутые результаты совместных инициатив, направленных на защиту прав детей, развитие инклюзивного образования, совершенствование медицинских и социальных услуг, продвижение гендерного равенства и внедрение инновационных подходов. Особое внимание уделялось вопросам экологии, изменения климата и рационального природопользования. Отмечалась готовность сторон к дальнейшему укреплению координации действий и расширению партнёрства в русле реализации Целей устойчивого развития и новой Рамочной программы сотрудничества на 2026–2030 годы.

В контексте юбилейного года были приведены примеры успешного сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, включая проведение в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Участники выразили единодушное мнение, что 80-летие Организации Объединённых Наций стало не только важной вехой, но и возможностью подтвердить приверженность общим целям мира, доверия и партнёрства.

В завершение конференции было принято Обращение участников к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Затем состоялось торжественное подписание Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2026–2030 годы, которая определяет стратегические приоритеты взаимодействия на предстоящий период. ///МИД Туркменистана, 23 октября 2025 г.

