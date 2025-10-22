Туркменистан изучает международные стандарты ВТО по инвестиционной политике

Международный торговый центр (МТЦ) в рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским Союзом, провёл семинар для представителей министерств и ведомств Туркменистана, посвящённый оценке потребностей в области Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по содействию инвестициям в целях развития (IFDA).

Мероприятие прошло 15–16 октября в Ашхабаде и собрало около 30 представителей из министерств и ведомств Туркменистана. В ходе семинара обсуждались ключевые положения IFDA, заключённого в феврале 2024 года более чем 120 членами ВТО. Этот документ является важным международным инструментом, направленным на привлечение устойчивых и качественных иностранных инвестиций за счёт повышения прозрачности, предсказуемости и упрощения административных процедур.

Семинар провёл профессор Маньцзяо Чи — международный консультант МТЦ, профессор и директор-основатель Центра международного экономического права и политики (CIELP) юридического факультета Пекинского университета международного бизнеса и экономики. В ходе интерактивных сессий под его модерацией участники ознакомились с положениями IFDA, текущими практиками других стран, проанализировали действующие меры и практики в сфере содействия инвестициям в Туркменистане, а также определили приоритетные потребности и следующие шаги в реализации мер в соответствии с принципами IFDA.

Оценка потребностей в области содействия инвестициям проводится под эгидой ВТО и направлена на помощь странам в анализе их текущих мер и практик в соответствии с IFDA, выявлении возможностей и определении необходимых шагов для дальнейшего совершенствования процедур по привлечению иностранных инвестиций.

Проведение реформ, основанных на принципах IFDA, позволит Туркменистану повысить прозрачность и предсказуемость регулирования, упростить административные процедуры и создать более благоприятные условия для инвестиций. Это, в свою очередь, поможет привлечь устойчивые иностранные инвестиции, включая проекты «зелёной» экономики, и укрепить международное и региональное сотрудничество.

О проекте «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция»

Проект Международного торгового центра «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемый Европейским Союзом, направлен на содействие экономическому развитию и обеспечению достойного труда в Туркменистане путем улучшения делового климата и повышения конкурентоспособности МСП. Проект будет способствовать участию Туркменистана в региональной и глобальной торговле, в том числе с Европейским Союзом.///nCa, 22 октября 2025 г.