Визит Председателя Меджлиса Туркменистана в Москву: Гулманова и Матвиенко обсудили стратегическое партнерство и подписали межпарламентское соглашение

21 октября 2025 года, Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова в рамках официального визита в Москву встретилась с Председателем Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе встречи Спикер СФ отметила, что визит Дуньягозель Гулмановой в Москву имеет особое значение. «Это ваш первый официальный визит в Россию в качестве Председателя Меджлиса Туркменистана. Считаю, он придаст дополнительный импульс не только активизации межпарламентского сотрудничества, но и в целом наших взаимовыгодных двусторонних отношений».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что тон и содержание российско-туркменистанскому сотрудничеству задают лидеры двух стран. «Президенты Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов недавно встречались в Душанбе в рамках заседания Совета глав государств СНГ и саммита «Россия – Центральная Азия». Запланирован ещё ряд важных двусторонних встреч до конца года. Это говорит о плотности нашего взаимодействия, заинтересованности укреплять и расширять сотрудничество».

Глава верхней палаты российского парламента отметила внимание и поддержку межпарламентского сотрудничества Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

По словам Валентины Матвиенко, сотрудничество законодателей двух стран стало важной составляющей межгосударственных взаимоотношений. «Важно, что механизмы нашего взаимодействия постоянно совершенствуются», — добавила она.

Дуньягозель Гулманова отметила, что у России и Туркменистана отношения имеют характер стратегического сотрудничества. «Благодаря усилиям глав государств постоянно активизируется сотрудничество на разных уровнях и направлениях. Наши страны успешно взаимодействуют в двустороннем и многосторонних форматах, в том числе в рамках авторитетных международных организаций», — сказала она.

Председатель Меджлиса Туркменистана отметила значимый вклад Валентины Матвиенко в развитие межпарламентских связей.

Собеседники коснулись деятельности группы по сотрудничеству Совета Федерации с Меджлисом Туркменистана. Спикер Совета Федерации предложила провести первое совместное заседание и составить «дорожную карту» конкретных действий.

Валентина Матвиенко заявила о готовности парламентариев оказывать содействие работе Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ключевую роль в расширении связей, по ее мнению, могут сыграть регионы двух стран. «Республика Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург уже активно взаимодействуют с Туркменистаном и готовы к расширению продуктивного взаимодействия. Интерес к работе с вашей страной проявляют и другие регионы», — сказала спикер СФ.

Особое внимание в ходе беседы было уделено теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «В Туркменистане, как и в России, сохраняют память о мужестве и героизме предков, заботятся о ветеранах и тружениках тыла. Туркменская ССР внесла огромный вклад в Победу над нацизмом. В тех испытаниях закалилась и окрепла дружба между нашими народами, которая лежит в основе российско-туркменистанского сотрудничества сегодня», — подчеркнула Председатель СФ, выразив признательность Президенту Туркменистана за участие в торжествах 9 мая в Москве.

Валентина Матвиенко и Дуньягозель Гулманова отметили важность реализации культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». «В этом году Туркменистан впервые присоединился к проекту. Поездка стала незабываемым событием в жизни ребят и подарила им положительные эмоции, новые впечатления и крепкую дружбу», — сказала спикер Совета Федерации.

Участники встречи также затронули темы сотрудничества в сфере образования и культуры, а также сохранения русского языка.

Валентина Матвиенко высоко оценила поддержку Туркменистана, которую он оказывает Межпарламентской Ассамблее СНГ, и пригласила парламентскую делегацию участвовать в выездном заседание МПА СНГ в Душанбе и в Международном форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге.

В рамках встречи состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Советом Федерации и Меджлисом Туркменистана. По мнению Валентины Матвиенко, документ откроет дополнительные возможности и создаст новые условия для укрепления и расширения межпарламентских связей.

В частности, соглашение предусматривает обмен визитами делегаций, взаимодействие комитетов и аппаратов палат парламентов. «Стороны будут проводить консультации по наиболее значимым международным и региональным вопросам в целях развития сотрудничества в Центральной Азии и на евразийском пространстве», — говорится в документе.

21 октября 2025 года туркменская делегация приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду, почтив память солдат, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. А также посетила Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». ///nCa, 21 октября 2025 г. (по материалам Совета Федерации РФ и Меджлиса Туркменистана)