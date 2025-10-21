20 октября в Самарканде состоялась первая встреча министров обороны государств Центральной Азии. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана UzA.

В начале заседания участникам было зачитано послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В нем подчеркивалось, что за последние годы отношения между странами региона, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия, достигли уровня конструктивного диалога и стратегического партнерства. Мирзиёев отметил, что в условиях глобальных перемен, усиления международных и региональных вызовов, а также роста угроз безопасности, укрепление взаимодействия между министерствами обороны приобретает особую значимость.

В ходе встречи министры обороны обсудили ключевые вопросы обеспечения региональной безопасности, развития военного и военно-технического сотрудничества, а также совместные меры по борьбе с международным терроризмом. По итогам переговоров стороны подписали протокол.

Министр обороны Узбекистана провел отдельные двусторонние встречи с коллегами из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

После официальной части для делегаций была организована экскурсия по достопримечательностям Самарканда. Гости посетили обсерваторию Мирзо Улугбека, мавзолей Амира Темура, площадь Регистан и культурно-исторический комплекс «Вечный город».

Стоит отметить, что встреча прошла на фоне активизации региональных контактов в сфере безопасности. На прошлой неделе состоялись две встречи — самаркандское Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, а также третья встреча секретарей советов безопасности «Центральная Азия — Индия» в Бишкеке. ///nCa, 21 октября 2025 г.